Dan Peterson, cuore Olimpia nel segno del 36: “Ci davano per retrocessi, abbiamo vinto tutto”

Milano - La storia dell'Olimpia Milano e Dan Peterson è splendidamente legata a doppio filo sin dalla nascita. 9 gennaio 1936 il giorno in cui nasce l'Olimpia (la storia è un po' più complessa) e in cui a Evanston nasce il coach che l'ha portata a dominare l'Europa praticamente per un decennio. Dal 1978 al 1987 lungo percorso che l'ha portato nella leggenda. Ora l'Olimpia vuole onorarlo ancora di più con un inusuale, ma proprio per questo significativo, ritiro della maglia. Domenica 2 aprile, in occasione del match dell’Olimpia contro Venezia, ci sarà la cerimonia. Cosa ha pensato quando l'Olimpia le ha proposto questo evento? "Sono davvero rimasto piacevolmente sorpreso e onorato, ero già nella hall of fame della società, più che soddisfatto, ma questo gesto è davvero bellissimo. Uno non penso che possa succedere anche ad un coach, è un'iniziativa molto carina nei miei confronti. La apprezzo tantissimo. Essere al fianco di giocatori che hanno fatto la storia, anche a livello umano. E poi è davvero particolare la storia del numero 36". Sembra un legame scritto nel destino, ma quando era negli Usa aveva mai sentito parlare dell'Olimpia? "In realtà una volta sola, quando l'allora Simmenthal aveva...