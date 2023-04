Milan-Lecce 2-0, le pagelle rossonere: Leao top player, Tomori sempre preciso

Milano, 23 aprile 2023 – Il Milan batte il Lecce 2-0. Leao, fuoriclasse portoghese, trascina infatti i rossoneri alla vittoria.

Maignan 6: fa una sola parata, una bella deviazione su tiro di Strefezza nel secondo tempo. Per il resto ordinaria amministrazione sempre con la solita sicurezza

Kalulu 5.5: soffre tremendamente Banda, non riesce mai ad anticiparlo e va spesso in confusione.

Thiaw 5.5: non appare in gran spolvero, meno lucido rispetto ad altre prestazioni, rimedia anche un’ammonizione stendendo un avversario sulla trequarti in posizione innocua (13’ st Kjaer 6)

Tomori 6.5: di testa è un leone contro l’ostico Ceesay e anche nelle chiusure è sempre preciso. Un baluardo della difesa del Milan.

Hernandez 6.5: in campo con i capelli di un sobrio color fucsia, spinge come sempre sulla sinistra. Crea sempre grossi grattacapi Il gol dell’1-0 nasce da una sua percussione fermata in angolo alla disperata da un difensore.

Krunic 6: senza grandi acuti, prestazione sufficiente a centrocampo dove deve correre tanto e coprire

Tonali 6: prestazione solida, a centrocampo si fa sentire ed è suo il primo tiro della partita. Non sempre lucido nelle giocate sulla trequarti… (13’ st Bennacer 6)

Messias 5.5: fa fatica là sulla destra e non riesce a dare una mano a Kalulu per fermare lo scatenato Banda (13’ st Saelemaekers 5.5)

Diaz 6.5: il dinamismo è una delle sue forze e non gli manca, alcuni buoni “strappi” dei suoi accendono San Siro. Conclude poco in porta. Esce tra gli applausi convinti di San Siro (33’ st De Ketelaere sv)

Leao 7.5: è il giocatore con maggior classe del club rossonero, un top player che quando troverà anche continuità potrà sedersi al tavolo dei migliori al mondo. Quando accelera è inarrestabile e gli avversari possono solo leggergli la targa. Trova un gol di testa (una rarità per lui) che stappa la partita a fine primo tempo. Il secondo gol è un must. Fuga di 50 metri e tiro di biliardo sul secondo palo. (33’ st Origi sv)

Rebic 5: si muove molto sul fronte d’attacco ma non riesce quasi mai a trovare una giocata interessante. Sempre un passo indietro o un passo avanti… mai nella posizione giusta, non tira mai in porta

All. Pioli 6.5: Il Milan doveva vincere per rispondere al successo dei “cugini” e sorpassarli di nuovo in classifica, agganciando momentaneamente la Roma al 4° posto. Missione compiuta. Il Lecce non dà di certo gli stessi stimoli del Napoli in Champions ma la squadra lo segue, fa il compitino e supera il Lecce grazie… a Leao.