Ibrahimovic ha una lesione del polpaccio destro: quale futuro per il campione del Milan?

La stagione del calciatore milanista Zlatan Ibrahimovic è probabilmente conclusa. Dopo che ha accusato dolori alla gamba nel riscaldamento della partita tra Milan e Lecce, domenica scorso, ha fatto diversi esami di controllo e la prognosi non è buona: lesione del gemello mediale del polpaccio destro.

Non è, d’altronde, il primo problema fisico dell’attaccante. A ridosso della vittoria dell’ultimo Scudetto rossonero si era operato al ginocchio per tornare in campo a febbraio dopo quasi un anno di fermo. Ma durante il ritiro con la Nazionale svedese, a marzo, aveva accusato di nuovo un problema muscolare.

Per le sue precarie condizioni fisiche è già stato escluso dalla lista Uefa. Il Milan sperava nel suo aiuto per conquistare posizioni in campionato e guadagnare l’accesso alla prossima Champions League, ma la sua discesa in campo, per il momento, è esclusa.