Milan, prima dell’euroderby il campionato chiama: sarà un mese infuocato

Milano, 20 aprile 2023 - Milan e Inter sono tornate in semifinale di Champions League e sono pronte a sfidarsi per un’altra battaglia storica come quella avvenuta esattamente 20 anni fa: l’euroderby meneghino, in scena il 10 maggio con i rossoneri in casa nel match di andata e il 16 maggio nel ritorno in casa nerazzurra, sta già scaldando le piazze, ma prima di pensare alla stracittadina il Diavolo non può e non deve trascurare il campionato, dove la lotta per restare nelle prime quattro posizioni in classifica, che valgono il pass per la prossima Champions, è più viva che mai.

Storia

I rossoneri, con una vittoria di grande personalità a San Siro e un pareggio al Maradona, hanno regolato il Napoli di Luciano Spalletti strappando il biglietto per la storia: il Diavolo non entrava nelle prime quattro d’Europa dal lontano 2007 quando, con Ancelotti in panchina, vinse la Coppa ai danni del Liverpool. Per i rossoneri si tratta della semifinale numero 14: in 11 occasioni sui 13 precedenti il Diavolo ha conquistato la finale. A distanza di 20 anni dall’ultima volta, il Milan vuole scrivere un’altra incredibile pagina nella storia del club e Stefano Pioli punta a inseguire il sogno finale senza però sottovalutare il campionato: una mancata qualificazione alla prossima Europa che conta, infatti, rappresenterebbe un danno gravissimo per la società.

Calendario

Prima di affrontare l’Inter di Simone Inzaghi il prossimo 10 maggio, il Milan dovrà affrontare in ordine cronologico Lecce, Roma, Cremonese e Lazio. I nerazzurri, invece se la vedranno con Empoli, Lazio, Verona e Roma. La formazione di Simone Inzaghi, però avrà da giocare anche un'altra gara in più, ovvero il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus previsto per il prossimo 26 aprile.

Si parte col Lecce

La prima sfida dei rossoneri è fissata a San Siro domenica alle 18 contro i salentini, ostacolo da non sottovalutare soprattutto perché arriva dopo il deludente pareggio al Dall’Ara di Bologna che ha rallentato ulteriormente la corsa in serie A. Il Milan ora è al quarto posto in classifica, a tre lunghezze di distanza dalla Roma e a -8 dalla Lazio ma i rossoneri dovranno affrontare entrambe le squadre capitoline con la possibilità di ridurre il gap in graduatoria.

Tocca a Mou

Dopo la sfida ai pugliesi, infatti, il gruppo di Pioli sarà chiamato alla trasferta contro la Roma di Mourinho il 29 aprile alle ore 18: l’andata, con pareggio finale giallorosso, aprì il periodo di crisi nera dei rossoneri in un gennaio e febbraio complicati e la voglia di rivincita dei milanesi sarà il fattore in più in campo.

Cremonese in lotta

A inizio maggio, invece, a San Siro arriverà la Cremonese in piena lotta retrocessione, senza scordare che lo scorso novembre il Diavolo non andò oltre lo 0-0 contro i grigiorossi.

Lazio all’andata

A distanza di qualche giorno poi, sarà ancora lo stadio milanese a ospitare la Lazio di Sarri per un match di assoluta importanza per la classifica e perché arriva a ridosso dell’andata della semifinale di Champions: il dilemma di Pioli se schierare i titolarissimi contro i biancocelesti o preservarli per i cugini nerazzurri è ovvio.

Spezia al ritorno

Infine, prima dell’euroderby di ritorno in Champions, il Diavolo dovrà affrontare fuori casa lo Spezia: all’andata finì 2-1 per il Milan con gol di Theo, Giroud e dell’ex Daniel Maldini. Per Stefano Pioli ei suoi giocatori, dunque, si prevede un mese infuocato e decisivo per le sorti della stagione.