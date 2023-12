Nuovo stadio dell’Inter a Rozzano: il club lancia un sondaggio tra i tifosi sulla viabilità

Milano – Arrivano novità per quel che riguarda il possibile nuovo stadio dell'Inter a Rozzano, nell'hinterland milanese. Attraverso il proprio sito ufficiale il club ha annunciato che a curare il progetto sarà Populous, che aveva già presentato il rendering scelto per il nuovo San Siro.

L'impianto sarà da 70mila posti e all'esterno avrà una cittadella dello sport e altri spazi per i tifosi, che l'Inter ha deciso di coinvolgere attraverso un sondaggio dedicato in particolar modo alla viabilità. Altre tematiche verranno invece sviluppate nel corso dei prossimi mesi.

Diventa così sempre più concreta la possibilità che l'Inter scelga in via definitiva l'ipotesi Rozzano e non quella dello stadio in compartecipazione col Milan, che allo stesso modo ha abbandonato l'idea di restare in un nuovo impianto a San Siro e ha preso con decisione la via che porta a una casa diversa in quel di San Donato Milanese.