Inter-Juventus, Inzaghi rilancia i titolari. Dubbio Dzeko-Lukaku in attacco

Inter e Juventus si presentano domani a San Siro con l'intento di strappare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Nerazzurri e bianconeri hanno pareggiato 1-1 nella gara d'andata con reti di Cuadraro e Lukaku, il secondo su calcio di rigore. Dopo aver segnato il pari, il belga è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso, ma il presidente federale Gravina ha applicato l'istituto della grazia (considerato che il secondo giallo è arrivato per aver aver gridato “muti” a chi dalle tribune gli rivolgeva cori e insulti razzisti) permettendo all'attaccante di esserci domani. L'altro marcatore, Cuadrado, è stato invece espulso a fine partita al pari di Handanovic, entrambi non saranno della partita.

Inzaghi presenterà un'Inter quasi completamente nuova rispetto alla gara di campionato contro l'Empoli in cui ha schierato diverse seconde linee, a partire proprio dallo sloveno. Questo ha permesso di preservare Onana, che tornerà tra i pali. In difesa previsto il rientro dal 1' di Darmian e Bastoni, con De Vrij favorito su Acerbi per un posto al centro. Dumfries e Dimarco dovrebbero agire sulle due fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo. Davanti praticamente certo l'impiego di Martinez, Dzeko è favorito su Lukaku per l'ultima maglia. LE PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERE LA PARTITA

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All. Inzaghi. Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri. Arbitro: Doveri. Diretta tv: Canale 5.