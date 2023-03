Inter, occhio agli acciaccati: si fermano Barella e Dzeko

Nicolò Barella

Milano – C'è un pizzico di preoccupazione in casa Inter dopo le notizie di questi giorni arrivate dai ritiri delle nazionali e riguardanti i giocatori nerazzurri. Niccolò Barella è stato esentato dalla sfida contro Malta nelle qualificazioni europee a causa di una contusione subita nella gara persa a Napoli dall'Italia, avversaria l'Inghilterra. Un "pestone" di Maguire nell'azione del gol di Retegui ha messo k.o. il centrocampista, sostituito pochi minuti dopo da Mancini. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma il giocatore verrà comunque monitorato nei prossimi giorni con la speranza di poterci essere per Inter-Fiorentina del 1° aprile. Nella stessa sfida Inzaghi spera di poter schierare anche Dimarco e Gosens, le due opzioni per la fascia sinistra. Il tedesco è fermo dalla vigilia di Porto-Inter e ha saltato anche l'incontro con la Juventus. Dimarco ha invece rimediato proprio nel derby d'Italia un risentimento ai retti addominali a causa del quale non ha risposto alla chiamata dell'Italia. Assente in nazionale anche Bastoni, infortunatosi in Portogallo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Potrebbe tornare proprio contro la Viola oppure il 4 aprile con la Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.

Infine la situazione di Milan Skriniar, rimandato a casa dalla Slovacchia dopo il consulto con i medici della nazionale. Il centrale è tornato per il finale di Porto-Inter, ma sentiva ancora dolore alla schiena e per questo non ha partecipato alla sfida con la Juve. Nelle ultime ore ha deciso di rispondere sui social alle notizie riguardanti un consulto in Francia che sarebbe stato suggerito dal Paris Saint-Germain, suo futuro club a partire da luglio. "Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell'Inter e dei suoi specialisti esterni - scrive Skriniar su Instagram -. L'Inter mi ha sottoposto ieri a ulteriore visita specialistica, che ha confermato la mia diagnosi, e quindi già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società".