Inter, Calhanoglu ko: attesa per gli esami. Rinnovo Bastoni, incontro in sede

Si svolgeranno soltanto giovedì gli esami strumentali che daranno un responso riguardo alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha riportato un problema muscolare nell'ultima sfida tra Turchia e Croazia, si è accasciato a terra da solo e ora aspetta le analisi concordate con lo staff medico per capire l'entità del problema muscolare accusato.

Stop

Certamente non ci sarà sabato contro la Fiorentina, al ritorno del campionato. In regia Inzaghi dovrebbe puntare su Marcelo Brozovic, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Il croato è tornato proprio oggi a disposizione di Inzaghi, dopo gli impegni con la nazionale, al pari del già citato Calhanoglu e di Lukaku. Ultimi a tornare saranno Martinez e Carboni.

Il rinnovo di Bastoni

Nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta lavorando sui rinnovi di alcuni giocatori, tra cui Alessandro Bastoni, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2024. "Sono i primi incontri, stiamo parlando, ci sarà spazio nelle prossime settimane. Lui è sempre stato un tifoso dell'Inter, ne stiamo parlando. E' un tifoso interista e vuole rimanere all'Inter", ha detto oggi Tullio Tinti lasciando la sede nerazzurra dopo l'incontro avvenuto con i dirigenti in via della Liberazione.