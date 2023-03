L'Inter pesca il Benfica. Inzaghi: "Regaliamo un altro sogno ai tifosi"

Simone Inzaghi commenta i quarti di Champions

Milano, 17 marzo 2023 – Sarà Inter-Benfica il confronto che attende i nerazzurri nei quarti di finale di Champions League. Un remake della finale di Coppa dei Campioni vinta nel 1965 grazie a una rete di Jair e un accoppiamento certo non semplice, ma sulla carta migliore di quel che avrebbe comportato il confronto con Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco.

“L'Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite – ha commentato Simone Inzaghi -. Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione. Il Benfica è una una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene. Noi, però, non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno”.

Intanto domenica c'è un'altra gara di enorme fascino e grande importanza per la classifica di Serie A come Inter-Juventus. I nerazzurri non avranno gli infortunati Bastoni e Gosens, Skriniar è ancora alle prese col mal di schiena ma spera di esserci come ha fatto ad Oporto. Darmian e Dimarco, invece, dovrebbero farcela e giocare dal 1'. Inzaghi pensa al ritorno della coppia Lukaku-Martinez in attacco, mentre in difesa De Vrij dovrebbe riprendere posto al centro con Acerbi spostato a sinistra.