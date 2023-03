Sorteggi quarti di Champions League: Inter e Milan scoprono le avversarie. La diretta

La coppa più ambita, la Champions League

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento della verità. Oggi le squadre italiane scopriranno le avversarie nei quarti di finale di Champions League. Milan e Inter non partecipavano a questa fase della competizione da 12 anni, mentre il Napoli non era mai arrivato così avanti.



Il sorteggio è aperto, non sono previste teste di serie e possono affrontarsi squadre della stessa nazionalità. L’urna stabilirà anche il tabellone così che oltre agli incroci per i quarti di finale si conosceranno anche i possibili accoppiamenti per le semifinali.