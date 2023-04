Empoli-Inter, le pagelle: Romelu implacabile, riscatto Bellanova, Calhanoglu il migliore in mezzo al campo

L’Inter vince 3-0 al Castellani, ritrovando dopo mesi la vittoria in trasferta e i gol della LuLa. Lukaku autore di una doppietta, la firma di Lautaro nel finale e la porta inviolata di Handanovic, preferito a Onana in un ampio turnover, fanno felice mister Simone Inzaghi che può preparare con la dovuta fiducia il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 26 a San Siro contro la Juvenuts (andata 1-1). Segnali positivi da tanti giocatori, ma non da tutti, come risulta dalle pagelle dei nerazzurri. Vediamole insieme:

HANDANOVIC 6,5 Rispolverato tra i pali, frena bene Cambiaghi e Baldanzi. D'AMBROSIO 6 Concentrato di intelligenza e affidabilità. Controlla in fase difensiva DE VRIJ 7 Perde Baldanzi alla prima accelerazione su un lancio dalla difesa, si riscatta mettendo pezze in diverse altre circostanze. ACERBI 6,5 Esterno aggiunto a sinistra quando la squadra avanza, l'Empoli gli lascia molto spazio. In difesa fa valere i centimetri. BELLANOVA 6,5 Meno fisico ma più propositivo di Dumfries. Molte delle opportunità offensive partono da sue iniziative. GAGLIARDINI 5,5 Cerca la soluzione da lontano senza inquadrare la porta. In affanno quando Baldanzi transita dalle sue parti e cambia passo. BROZOVIC 5,5 Ne azzecca pochissime, una delle quali è la sponda per la prima rete di Lukaku. Ma quanti errori. CALHANOGLU 6,5 Torna nel ruolo di mezzala e riprende possesso dei calci piazzati. Il più lucido dei tre titolari in mezzo, anche per gli altri non brillano. GOSENS 5,5 Poche iniziative degne di nota, non riesce a trovare campo a sinistra. LUKAKU 7,5 Tanto gioco spalle alla porta, spesso con sponde fuori misura. Al primo tentativo verso la porta fa centro col piede debole, poi prende le misure col sinistro e firma la doppietta. Anche un assist nel finale. CORREA 6 Si abbassa per raccogliere palla tra le linee, gli manca lo spunto per far male, spreca un'ottima palla gol ma ne serve anche una interessante a Calhanoglu. All. INZAGHI 6,5 Punta su forze fresche, la squadra crea meno di altre volte ma concretizza di più e ritrova la pericolosità sotto porta della coppia Lukaku-Martinez. DUMFRIES 6 Trova subito profondità a destra, non conclude a dovere con il cross. MARTINEZ 6,5 Entra e si spende nel pressing alto con buon costrutto. Chiude col tris. BARELLA 5,5 Il giallo per proteste è una brutta costante. Il suo ingresso aiuta però a schermare la difesa. DIMARCO 6 A sinistra per l'ultimo quarto d'ora. ASSLANI sv. VOTO INTER 7