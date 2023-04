L'Inter ritrova la LuLa: Lukaku e Martinez castigano l'Empoli. Al Castellani finisce 0-3

L'Inter torna alla vittoria in campionato battendo 3-0 l'Empoli al Castellani grazie alla doppietta di Lukaku e alla rete di Martinez. Gli ospiti partono con il consueto possesso palla, nei primi tre minuti arrivano due volte in area e Brozovic ha l'opportunità di calciare di prima su azione da corner, trovando Baldanzi a ostruire la via verso la porta. L'Inter resta in pressione ma ha il solito problema di non riuscire a creare superiorità e i toscani escono progressivamente dalla propria metà campo. Su un pallone in verticale al 13' Cambiaghi stoppa la sfera alla perfezione ma trova Handanovic pronto all'uscita bassa. Le transizioni di Parisi creano problemi alla squadra di Inzaghi, al 19' il portiere sloveno deve distendersi per bloccare la conclusione di Baldanzi dal centro dell'area dopo una percussione dell'esterno sinistro. L'azione dell'Inter passa spesso dalle fasce, su un cross di Bellanova da destra Gagliardini riprende una respinta corta e calcia di prima intenzione, mandando alto dal limite. Ancora l'ex Cagliari sfonda a destra e Correa a pochi metri dalla porta di Perisan, ma la deviazione col petto finisce a lato. Chiuso in parità il primo tempo, la ripresa comincia con l'acuto che sblocca la gara al 3': scambio stretto tra Brozovic, Calhanoglu e Lukaku, che col destro trova l'angolo giusto per superare Perisan. I nerazzurri si abbassano, lasciano l'iniziativa ai toscani facendo densità davanti alla difesa e provano a colpire di rimessa. Un contestato contrasto tra Brozovic e Bandinelli fa partire il contropiede chiuso al 21' da Calhanoglu col diagonale che l'estremo difensore devia in angolo. Ci prova anche De Vrij di testa, due minuti più tardi: traversa piena e palla alta. Il risultato resta in bilico e Baldanzi si crea l'occasione per il pari poco prima della mezz'ora, trovando De Vrij pronto a respingere. L'Inter non perdona: Lukaku ci prova una prima volta mettendo largo da posizione centrale, poi si defila a sinistra e piazza il diagonale potente nell'angolo basso al 76'. Nella girandola di cambi Inzaghi inserisce anche Martinez, che a due minuti dalla fine riceve ancora da Lukaku e trafigge l'estremo difensore in uscita.