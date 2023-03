Inter, gli esami confermano il ko di Calhanoglu: distrazione muscolare

Milano – Gli esami effettuati oggi da Hakan Calhanoglu hanno confermato l'infortunio patito dal centrocampista in nazionale nella sconfitta della Turchia contro la Croazia.

Si tratta di una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Ne avrà per circa 15-20 giorni, il che significa che non sarà a disposizione per le gare contro Fiorentina (questo sabato), Juventus (4 aprile in Coppa Italia) e Salernitana (il 7 in campionato).

La speranza è riaverlo almeno in parte l'11 nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, più probabilmente Calhanoglu farà rodaggio contro il Monza il 15 e poi tornerà in tutto e per tutto il 19 ancora contro i lusitani, o almeno questa è la speranza di giocatore e staff tecnico. Al posto del turco tornerà titolare in regia Marcelo Brozovic, che nelle ultime settimane aveva avuto un paio di chance importanti (anche contro la Juventus) ma senza riuscire a sfruttarle al meglio e sempre in alternanza nel ruolo proprio con Calhanoglu.

Dall'infermeria arrivano anche buone notizie. Gosens e Bastoni sono infatti completamente recuperati, per Dimarco si deciderà invece soltanto domani. In attacco, sabato alle 18 contro i viola, dovrebbe tornare la coppia d'attacco formata da Lukaku e Martinez.