Derby Inter-Milan, San Siro verso il record d'incasso: quando e come è possibile acquistare i biglietti

Milano, 5 settembre 2024 – Cresce la febbre per il derby tra Inter e Milan, in programma a San Siro domenica 22 settembre alle ore 20.45. Una sfida che va spedita verso il record d'incasso nella storia della Serie A, anche per l'aumento dei prezzi dei biglietti negli ultimi anni: previsti introiti oltre i 7 milioni di euro.

Il record, a oggi, risale a Inter-Juventus 1-2 (in gol Dybala, Lautaro Martinez e Higuain) dell'ottobre 2019. Allora San Siro fece registrare un incasso di 6,6 milioni di euro, con 75.923 spettatori. Record superato in Champions: abbattuta la soglia dei 10 milioni in occasione dei derby rossonerazzurri del 2023.

I record in Serie A

A San Siro sono attesi più di 75mila spettatori, per un incasso previsto oltre i 7 milioni di euro. I record precedenti in Italia: Inter-Juventus, ottobre 2019, 6.620.976 euro (75.923 spettatori); Inter-Juventus, febbraio 2024, 6.296.245 euro (75.547 spettatori); Inter-Milan, settembre 2023, 6.274.951 euro (75.571 spettatori); Milan-Inter, marzo 2019, 5.874.716 euro (77.479 spettatori), Inter-Milan, 2023, 5.832.142 euro (75.584 spettatori).

I record in Champions League

Inter e Milan hanno già abbattuto la soglia dei 10 milioni di euro di incasso nei due derby di Champions League, in semifinale, nel 2023. Al ritorno, sempre in casa dei nerazzurri, il botteghino aveva fatto registrare 12,5 milioni (1-0 per la squadra di Simone Inzaghi, gol di Lautaro Martinez). All'andata, 10,4 milioni di euro con 75.532 spettatori presenti (2-0 per i nerazzurri firmato Dzeko e Mkhitaryan).

Le fasi di vendita

Terminate le prime tre fasi di vendita riservate ai tifosi dell'Inter, padrona di casa, dedicate agli abbonati al secondo anello blu, a chi ha sottoscritto la tariffa “plus” e ai soci degli Inter club, la quarta fase per i possessori della tessera “Siamo Noi”, attiva e sottoscritta entro il 28 agosto 2024, è partita oggi - giovedì 5 settembre - dalle ore 12: si possono acquistare due biglietti. La vendita si concluderà alla mezzanotte di mercoledì 11 settembre.

A seguire la prima fase di vendita libera si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte Bper Mastercard: dalle 12 alla mezzanotte di giovedì 12 settembre si potranno acquistare fino a due biglietti in esclusiva. La vendita libera degli eventuali ultimi tagliandi residui è prevista per tutti dalle ore 12 di venerdì 13 settembre.

Per il Milan invece (settore ospiti) fase abbonati attiva dalle 12 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre. Vendita libera (necessaria Crn Card), in caso di biglietti rimasti, dalle 12 di mercoledì 11 settembre e fino a esaurimento.