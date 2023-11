Allianz subito in campo. Dall’A1 alla Champions. Egonu e compagne in Francia contro l’Alsace

Secondo appuntamento in Champions League per l’Allianz Vero Volley Milano che stasera alle ore 21.00 farà visita alle francesi del Volley Alsace Mulhouse. Paola Egonu e compagne, reduci dalla vittoria nel big match di serie A1 in casa dell’Igor Gorgonzola Novara, punteranno a confermarsi dopo il netto successo ottenuto la settimana scorsa all’Opiquad Arena di Monza all’esordio nella competizione con le serbe del Jedinstvo Stara Pazova, in attesa di giocarsi il primato nello scontro diretto con le campionesse d’Europa del Vakifbank Istanbul. Coach Marco Gaspari, che potrebbe far riposare alcune titolari a 48 ore dal precedente impegno, alla vigilia ha sottolineato: "Abbiamo un calendario tosto, con tre partite in sei giorni, ma non deve essere una scusa visto che abbiamo una squadra costruita per questo. Ovviamente, con due trasferte consecutive, non sarà la freschezza uno dei nostri punti di forza, ma fortunatamente ho la possibilità di gestire bene il roster. Mulhouse ha delle individualità importanti, come evidenziato nella partita con il VakifBank: dovremo fare bene come a Novara, con tanta lucidità a muro e solidità in battuta".

Ex della partita Helena Cazaute che potrebbe tornare a giocare da titolare dopo il buon apporto fornito soprattutto in ricezione a Novara. Il secondo libero sarà ancora la giovane Piciocchi, in attesa dell’arrivo di Teodora Pusic, ingaggiata dopo il trasferimento di Beatrice Parrocchiale alla Savino del Bene Scandicci.