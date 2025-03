“Riscatto sociale per Rozzano”: la vicesindaco Guido incontra Giorgia Meloni

Rozzano (Milano) – La vicesindaco Maria Laura Guido ha partecipato a un incontro a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per fare il punto sulla definizione del Piano straordinario previsto dal decreto Caivano-bis. Durante la riunione sono stati esaminati gli interventi proposti, che coinvolgeranno Rozzano con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità.

L’amministrazione comunale ha condiviso con il commissario straordinario, Fabio Ciciliano, una serie di progetti mirati alla riqualificazione di diverse aree della città e al potenziamento delle strutture dedicate all’inclusione, ai giovani e allo sport. “Ringrazio il Governo per questa grande opportunità. Abbiamo candidato una serie di interventi che puntano a migliorare ulteriormente la nostra città, rendendola più inclusiva e all’avanguardia – ha dichiarato la vicesindaco Maria Laura Guido a conclusione dell’incontro –. L’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei ministri rappresenterà un passo importante e noi, come amministrazione, siamo pronti a lavorare con entusiasmo per realizzare questi progetti. Non appena il decreto sarà approvato, convocheremo un incontro pubblico con la cittadinanza per condividere i dettagli delle proposte accolte dal Governo. Per conoscere i progetti approvati bisognerà attendere il 31 marzo e tutti dovranno essere terminati entro tre anni”.

“La progettualità preparata da Rozzano è stata pensata con il supporto della cittadinanza, aprendo tavoli di lavoro con associazioni culturali, sportive e sociali, con realtà legate al mondo della disabilità e degli anziani, con tutte le parrocchie e i credi presenti sul territorio, con la protezione civile, la polizia locale e con tutti i partiti, compresi quelli di opposizione. Tutti hanno presentato proposte, tranne il Movimento 5 Stelle – spiega ancora la vicesindaco Guido –. Tutti i progetti sono stati pensati per non gravare sulle casse comunali e devono essere tecnicamente realizzabili, quindi a basso impatto ambientale e senza consumo di suolo. Siamo certi che quelli con maggiore impatto sociale saranno accettati, come quelli presentati dagli oratori, fra cui spicca ‘Un gancio da Dio’. I progetti sono tantissimi, ma sapremo quali andranno in porto solo il 31 marzo”.