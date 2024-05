Sala: nuovo Cpr a Milano annunciato senza neanche consultarmi. Un immigrato irregolare che delinque? Il governo ha dovere di rimpatrialo

Milano – Il sindaco Giuseppe Sala è tornato sul tema della sicurezza in città e sul caso del poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano da un 37enne marocchino irregolare in Italia e con precedenti. Il primo cittadino milanese ha parlato del suo rapporto con il ministro Piantedosi, che negli scorsi giorni, a ridosso dell’aggressione ai danni del vice ispettore Di Martino, aveva spiegato di essere intenzionato a creare un nuovo Cpr in città. “Con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi abbiamo sempre collaborato e continueremo a collaborare per il bene della comunità. Su questo non ci possono essere dubbi. Ora, Piantedosi bolla le mie affermazioni sulla sicurezza come 'semplicistiche” – ha detto -. Chiedo a lui se non è semplicistico che il suo ministero faccia sapere che a Milano si farà un secondo Cpr, ovviamente attraverso un'agenzia stampa e senza degnarsi di una telefonata al sindaco di Milano".

Il sindaco si domanda inoltre se non sia “semplicistico immaginare un secondo Cpr dopo la pessima gestione del primo, non lo dico solo io, ma anche la Guardia di Finanza. Se non è semplicistico immaginare un secondo Cpr senza sapere come sarà possibile effettuare tutti quei rimpatri millantati, per ora rimasti sulla carta”. Sala ha poi ribadito poi la posizione già espressa nei gironi scorsi. “Un immigrato irregolare che delinque in maniera reiterata va rimpatriato - conclude -. Ed è un dovere del Governo farlo. Basta con il giochino di scaricare sempre la colpa sui sindaci, siano essi di sinistra o di destra!”. Infine Sala si è detto “pronto a incontrare al più presto il ministro Piantedosi per lavorare con la consueta massima collaborazione”.