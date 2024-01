E’ morto Felice Besostri, avvocato e parlamentare in prima linea contro “Porcellum” e “Italicum”

Milano, 6 gennaio 2024 - Un pezzo di storia politica è milanese se ne è andato: è morto la notte scorsa a Milano Felice Besostri, 79 anni, avvocato amministrativista, docente universitario e senatore per i Ds dal 1996 al 2001.

Noti i suoi ricorsi e le sue critiche su alcune leggi elettorali, in particolare il Porcellum e l'Italicum. Negli anni '80 Besostri aveva ricoperto per il Psi la carica di sindaco di Borgo San Giovanni. A dare notizia della morte è stato stamani Valdo Spini, ex vicesegretario del Psi e presidente della Federazione Laburista.

"Intransigente difensore dei diritti sia a livello nazionale sia internazionale, - ha commentato Spini - Besostri ha condotto negli ultimi anni coraggiose e vigorose battaglie contro le leggi che comprimevano la libera ed uguale espressione del voto elettorale delle cittadine e dei cittadini".

Tante le reazioni di dolore e rispetto verso Felice Besostri "Ho appreso con tristezza la scomparsa dell'avvocato Felice Besostri, il cui impegno instancabile per la democrazia ha più volte fatto incrociare le nostre strade: l'ultima volta – ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi - è stato lo scorso novembre quando insieme abbiamo presentato ricorso alla Cedu affinché venga sancita l'illegittimità e incostituzionalità del Rosatellum. E getta ancora più nello sconforto il fatto che Besostri ci lasci in un momento in cui si discute di riforme istituzionali senza però dare centralità e priorità a una legge elettorale democratica che garantisca un voto libero e personale. Anche per questo continueremo la sua battaglia".

"La scomparsa di Felice Besostri ci riempie di tristezza. È grazie alle sue competenze giuridiche e alla sua passione civile che norme e leggi porcata sono state bloccate negli anni passati”, ha commentato . il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Il rispetto della Costituzione repubblicana - prosegue il leader di SI - l'affermazione dei valori di eguaglianza e dei diritti civili sono stati i suoi punti di riferimento . Lo sono anche per noi, ed è per questo che anche in suo nome continueremo a batterci contro ogni ipotesi di autoritarismo - conclude Fratoianni - e di stravolgimento della carta fondamentale del nostro Paese. Un abbraccio ai suoi cari e a chi gli ha voluto bene".

“Un compagno tenace e determinato, dall' intelligenza affilata e acuta". Besostri è ricordato da molti per i suoi ricorsi contro le leggi elettorali, che hanno condotto all'abrogazione parziale del Porcellum e dell'italicum. Felice non ha mai fatto mancare il suo sostegno al partito, contribuendo alla elaborazione della proposta di legge socialista per il ritorno alle preferenze e per l'eliminazione dello sbarramento alle elezioni. Conduceva una vita di lavoro e di studio instancabili, era legato e innamorato della Costituzione su cui lavorava meticolosamente. Mancherà non solo al nostro partito, la sua casa politica, ma al Paese. Siamo molto addolorati dalla sua scomparsa. Giunga alla famiglia un abbraccio da tutto il Psi", ha affermato Enzo Maraio, segretario del Psi.