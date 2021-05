Milano - Alla fine ha vinto la signora Giovanna, almeno a voler credere alle ragioni esposte nella lettera scritta dall'ex sindaco Gabriele Albertini per smarcarsi da una candidatura alle prossime elezioni comunali che sembrava allettarlo ma non convincerlo del tutto. Una decisione maturata in tre tempi: prima una lettera che anticipava la rinuncia per motivi familiari, poi uno spiraglio, infine la chiusura definitiva: "Serve una persona giovane" scrive Albertini sul suo sito. Ed è la sua ultima parola sulla questione amministrative. Sarebbe stata proprio la signora Albertini, "contrarissima" alla sua ricandidatura, a dissuaderlo dal tentare un terzo mandato. "Mi ha fatto capire che stavo finendo in una situazione in cui non consideravo che vita avremmo fatto quando e se avessimo raggiunto l'obiettivo", ha rivelato lo stesso ex sindaco nei giorni scorsi.

Ma chi è la regina di cuori, o meglio del cuore di Gabriele Albertini? La donna per cui il politico e imprenditore, "ex amministratore di condominio" a Palazzo Marino dal 1997 al 2006 nonché europarlamentare ha rinunciato alla sua vita da scapolo per convolare a nozze nel 2010? Alla bellezza di 60 anni suonati.

Di lei si sa pochissimo. E' riuscita a tutelare la propria privacy anche il giorno delle nozze, rigorosamente a porte chiuse. "Non ho invitato nessuno" si era schermito lo sposo all'indomani del matrimonio, come per dire non si offenda nessuno. Di più. Nemmeno durante la parentesi da first lady, Giovanna Albertini si è concessa ai riflettori: nessuna apparizione in pubblico al fianco del marito per cerimonie ufficiali. Quasi un'anomalia per i milanesi, che solo in seguito si sono abituati all'idea di una consorte gelosa della propria privacy, fino al punto che, come scritto da Albertini: "A mia moglie non potevo infliggere un disagio, per lei così insopportabile, per un terzo quinquiennio".

Una donna e un esempio di sobrietà lontano dai nostri giorni, dal clamore della politica come da quello dei social. E se davvero dietro il gran rifiuto di Albertini c'è soltanto lei, Giovanna, la donna per cui l'ex sindaco preferisce "trascorrere, serenamente, con la mia famiglia, finché ci sarà salute, l’ultimo ottavo di vita media", non resta che prenderne atto e rispettarne il desiderio di riservatezza. Roba d'altri tempi.