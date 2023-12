Salvini: "Prima centrale nucleare d'Italia a Milano". Conte: "Ok ricerca, poi si valuterà"

Milano, 25 giugno 2022 - "Ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia. In Italia, zero. È necessario che il nostro Paese investa nel nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito, e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano, lo voglio nel mio quartire, Baggio". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del 51esimo convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo, schierandosi dalla parte di chi vorrebbe ritornare alle centrali nucleari per risolvere il problema dell’energia dopo il taglio delle forniture della Russia. Poi, ha aggiunto: "Sfido il partito dei No. Cosa dicono Conte, Letta e Renzi?".

All'incontro è intervenuto anche Giuseppe Conte, che sempre sul tema e, in particolare, rispondendo a una domanda sul rilancio del nucleare di nuova generazione, definito "pulito", ha detto: "Stiamo parlando di investire nella ricerca e siamo favorevoli: ma al momento non sappiano ancora molto delle ricadute sul piano pratico. Valutiamo quando avremo tutti i dati. Ci ragioneremo".

Infine, Matteo Renzi: "Salvini ora parla di nucleare ma ha un fratello gemello che quando io lavoravo sul petrolio in Basilicata e le trivelle lui fece la campagna elettorale dicendo che sarebbero scappati i turisti: lui e i Cinque Stelle sono i populisti di sempre". Poi, paralndo di Conte: "Sono contento delle sue parole sul nucleare: ha dato due notizie. La prima è che il M5s apre al nucleare e la seconda è che Conte ragiona".