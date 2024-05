Maltempo, Sala: con Fontana solo punzecchiature. Il governatore: entro un anno efficaci tutte le protezioni

Milano – Nei giorni erano volati gli strali tra centrodestra e centrosinistra. Motivo del contenere l’attribuzione di responsabilità per gli allagamenti e i disagi dovuti al maltempo. Ora, con il momento più drammatico dell’emergenza ormai alle spalle e un timido sole che fa capolino tra i tetti di Milano, il clima politico è tornato più disteso. A gettare acqua (ironia della sorte) sul fuoco è stato lo stesso sindaco Beppe Sala che oggi ha detto che con il governatore lombardo Attilio Fontana non c’è stata alcuna polemica, anzi, “lavoriamo insieme e credo che la settimana prossima ci vedremo”. E sul nodo delle competenze per la realizzazione della vasche di contenimento per Seveso e Lambro ha chiosato: “Un po’ di dibattito e di punzecchiature politiche ci stanno - ha aggiunto a margine di un evento a Palazzo Reale -. Adesso la situazione è sotto controllo, la vasca di Bresso ha lavorato bene ma è chiaro a tutti che di fronte a queste bombe d'acqua, a cui dobbiamo abituarci, anche la vasca di Bresso non sarà sufficiente”.

"C'è bisogno della collaborazione di tutti per le altre vasche, anche di Regione Lombardia - ha proseguito Sala -. Con Fontana ci siamo sentiti e il presidente dice che bisogna trovare la collaborazione anche dei sindaci degli altri Comuni, cosa vera”. Nella gestione di questi fenomeni di maltempo che sono sempre più frequenti “bisogna lavorare insieme perché è evidente che ormai non è un caso ma dobbiamo abituarci a questo - ha concluso -. Dobbiamo cercare di trovare il modo per fare una vasca anche per il Lambro, problema che anni fa quasi non si poneva ma che oggi è diventato all'ordine del giorno”.

Stamani Fontana parlando delle vasche di laminazione si è detto “convinto che nello spazio di un anno tutte le protezioni che sono state previste saranno efficaci per cui si dovrebbe allontanare definitivamente il rischio che si ripetano episodi tipo questi ultimi”. “I lavori sono in corso, come ho già detto, e noi li abbiamo dovuti iniziare un po’ in ritardo non per colpe nostre ma per una questione territoriale - ha aggiunto Fontana - Adesso i lavori sono in fase di completamento: una vasca è già stata completata, un'altra verrà aperta entro la fine dell'estate”.