Milano, 27 maggio 2019 - "Stamattina ho telefonato in primis al governatore Attilio Fontana, la Lega in Lombardia ha superato il 43%, io sorrido ripensando alle dotte analisi sulla crisi al nord". E' quanto ha affermato il leader del Carroccio Matteo Salvini all'indomani del voto europeo. Quanto al risultato su Milano, "l'elettore ha sempre ragione, nella mia città abbiamo guadagnato dieci punti percentuali in un anno. Ci vuole calma, la pazienza e la costanza sono la prima dote per arrivare a buon fine. I voti avuti dimostrano che stiamo lavorando bene", ha aggiunto il vicepremier.

Il ministro dell'Interno ha proseguito: "Il voto ha aperto le finestre, ha portato aria fresca, poi vediamo che succederà, almeno siamo protagonisti. Cinque anni fa il voto vedeva un Renzi trionfante con il 40%, che poi ha portato a casa il commissario europeo ai viaggi. Noi abbiamo preso meno voti, per fortuna, non è una quota che porta bene, ma crederemo di occuparci di questioni più concrete". In attesa dei dati definitivi, "Noi ambiamo ad avere un gruppo che abbia almeno 100 europarlamentari e abbia l'ambizione di arrivare a 150". In ogni caso, "da prima forza politica di questo paese sarà mia premura e mio onore chiedere incontri ai massimi livelli istituzionali con tutti coloro con i quali avrò voglia di dialogare".

Poi, eccolo in un altro video sul suo profilo Facebook, dove ringrazia nuovamente per il risultato ottenuto, mentre raggiunge l'aeroporto: "Grazie, nove milioni di volte grazie, mi avete emozionato, saremo sempre più forti per difendere l'Italia in Europa". "Arrivo a Roma - ha aggiunro - ministero, ufficio, lavoro".