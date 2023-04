Cinisello, in campo il civico Roberto Mastromatteo: "Siamo noi la vera alternativa"

Cinisello Balsamo (Milano) – Dal restyling di piazza Gramsci all’istituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza, dalla riqualificazione delle aree cani con la promozione di laboratori di pet therapy alla realizzazione di una casa del volontariato, fino al recupero del Cineteatro Marconi da mettere a bando per una gestione in comodato d’uso aperto a un team di scuole e associazioni che possano ripristinare spazi e identità del polo culturale dismesso da anni. È un programma in 10 punti quello presentato da Roberto Mastromatteo, candidato sindaco della civica La Nostra Città.

“Metto a disposizione della comunità la mia esperienza aziendale decennale – racconta Mastromatteo, che ha un lungo curriculum nel settore farmaceutico e attualmente è consigliere nella giunta esecutiva nazionale di Assofarm-. Vogliamo puntare sui contenuti e sulle competenze. È ora di lasciar perdere i preannunci e le promesse per essere concreti”. Tra i primi interventi, che la lista si propone di attuare, c’è una modifica al piano della sosta, con la creazione di un abbonamento annuale per i residenti, che con 20 euro potranno posteggiare su tutte le strisce blu. Attenzione alle periferie con servizi decentrati in succursali che dovranno essere individuate nelle diverse zone. Deve cambiare anche la gestione dell’igiene urbana: si pensa a un operatore, dedicato alla pulizia di marciapiedi e giardini, al quale assegnare una microzona, come un tempo era lo spazzino di quartiere. Si punta anche alla parziale riapertura di via Virgilio in alcune fasce oraria con l’installazione di un dissuasore mobile.

“Inoltre, bisogna riprendere alcuni dei progetti annunciati e di fatto abbandonati, come il car sharing e le colonnine di ricarica elettrica per le auto”. C’è, infine, tutta la partita urbanistica, non solo legata alla riconversione dell’area ex Auchan. “In 5 anni non abbiamo neanche avuto l’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, che è l'atto più importante di un’amministrazione con cui si identifica lo sviluppo del territorio a medio e lungo termine”. L’obiettivo della civica è quello di “raccogliere un gran numero di consensi, quanto meno quelli necessari per avere la forza di portare avanti il programma: la mia stessa candidatura così come quella dei 24 candidati al consiglio comunale è funzionale, per non dire subordinata, alla sua realizzazione e anche in questo noi rappresentiamo una novità, l'alternativa vera”.

In caso di ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, Mastromatteo è chiaro. “Gli apparentamenti si fanno solo se c’è un'importante condivisione programmatica sottoscritta dalle parti. Diversamente si possono tranquillamente non fare. A Cinisello il ballottaggio è molto probabile, ma una cosa è certa: non chiederemo ai nostri elettori di sostenere chi vuole lasciare le cose come stanno, perché dieci di delusioni, prima con una Giunta e poi con un’altra, bastano e avanzano”.