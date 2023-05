Cinisello, il sindaco Ghilardi presenta la nuova giunta: ecco assessori e deleghe

Cinisello Balsamo (Milano), 24 maggio 2023 - "Volevo presentarmi con la canzone di Vasco 'Io sono ancora qua', ma ho preferito la nuova hits di Jovanotti 'Evviva' perché rappresenta meglio il mio stato d'anImo". Dopo solo una settimana dalla vittoria al primo turno, il sindaco uscente Giacomo Ghilardi presenta la nuova squadra "che accompagnerà non me ma la città per i prossimi 5 anni. Non vogliamo perdere tempo ma tornare subito a lavorare".

Ghilardi tiene per sé le deleghe al Bilancio e alla programmazione del Pnrr, al Personale e alla Comunicazione. Nel ruolo di vicesindaco viene confermato Giuseppe Berlino, record di preferenze ed esponente di spicco di FdI: a lui Commercio, Marketing territoriale, Mobilità e Protezione civile. Tra le conferme anche la leghista Daniela Maggi, alla quale restano la Cultura, le Politiche giovanili e le Pari opportunità "e si aggiunge l'Ufficio Europa per lavorare sui bandi", il civico Riccardo Visentin con l'assessorato alla Centralità della persona, alle Politiche abitative che vede l'aggiunta del Welfare, e Maria Gabriella Fumagalli (FdI) che resta salda all'Educazione, alla Formazione e al Lavoro.

Tra le new entry la civica del sindaco, prima forza politica della città. Alla nuova lista vanno ben 3 assessorati, realizzando quasi un monocolore nella Giunta Ghilardi bis. Riccardo Malavolta, classe 1972, responsabile dello Sviluppo e dell'Organizzazione di Rete Ferroviaria Milano, eredita le deleghe alla Sicurezza, che erano dell'ex comandante della stazione dei carabinieri Bernardo Aiello, restato fuori dalla squadra di governo nonostante il buon risultato personale nella tornata elettorale. A Malavolta anche le deleghe all'Ambiente, allo Sport e ai Servizi al cittadino.

Francesco Scaffidi, nome storico della politica cittadina con 15 anni di esperienza in consiglio regionale, prende le deleghe ai Servizi cimiteriali e ai Lavori pubblici, quest'ultima in capo al sindaco nel primo mandato. Infine, Fabrizia Berneschi, avvocato civilista classe 1971, diventa il nuovo assessore al Governo del Territorio, Innovazione tecnologica, Patrimonio ed Energia.

"Tutti gli assessori sono del territorio e si troveranno a confrontarsi per lavorare al meglio e per fare di Cinisello una città sempre più sicura, più bella, dove la gente vuole venire a vivere - sottolinea Ghilardi -. Prima dell'estate presenteremo punto per punto io programma elettorale, per entrare nel dettaglio dei singoli temi". Le linee guida del nuovo Piano di Governo del Territorio e lo studio di fattibilità per piazza Gramsci saranno i primi due punti su cui la Giunta si impegna a lavorare dai prossimi mesi. "Sono le nostre priorità e già stamattina abbiamo fissato una nuova riunione per il progetto Entangled che ha ottenuto da Regione 15 milioni di euro per riqualificare la Crocetta, con un investimento mai visto prima per un singolo quartiere".