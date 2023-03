Cinisello Balsamo, elezioni amministrative: Luca Ghezzi è il candidato del centrosinistra

Luca Ghezzi

Cinisello Balsamo (Milano), 14 marzo 2023 - Senza primarie e con una coalizione larghissima, il centrosinistra di Cinisello Balsamo sceglie Luca Ghezzi per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

L’esponente del Pd è il primo a scendere in campo contro il sindaco uscente, il leghista Giacomo Ghilardi. Politico di lungo corso, 59 anni, è stato vicesindaco dal 2009 al 2018. Prima con Daniela Gasparini e poi l’ultimo incarico ricoperto è stato sempre di vice di Siria Trezzi, il primo cittadino che, insieme al marito Roberto Imberti, a ottobre ha visto la condanna in primo grado per corruzione urbanistica. Già nel 2013 ci aveva provato, partecipando alle primarie contro la collega di Giunta: aveva ottenuto anche l’endorsement di personaggi come Marco Granelli, ma le consultazioni avevano poi decretato la vittoria con il 51,18% di Trezzi, all’epoca esponente di Sel e poi approdata nei Dem.

Oggi attorno alla sua candidatura si sono riunite tutte le forze progressiste: Partito democratico, Movimento 5Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Lista civica Cinisello Balsamo, Lista civica La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo, Partito Socialista Italiano. Tutti insieme appassionatamente contro il centrodestra che cinque anni fa vinse con il 57%.

"Sono felice di essere il primo candidato ufficialmente in corsa per le prossime elezioni comunali e ringrazio tutti i partiti e le molte realtà cittadine che si sono unite a sostegno della mia candidatura. Una partita importante, da giocare con il cuore per il futuro di Cinisello Balsamo", ha commentato Ghezzi, che presenterà la sua proposta venerdì 17 marzo.