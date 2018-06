Milano, 24 giugno 2018 - Urne aperte dalle 7 alle 23, oggi, domenica 24 giugno, per il secondo turno di elezioni comunali in Lombardia. Sono 9 i ballottaggi in programma nella regione, per un totale di 217.214 elettori coinvolti. Alle urne un solo Comune capoluogo, Sondrio (a Brescia è stata sancita al primo turno la riconferma del sindaco Emilio Del Bono). Urne aperte dalle 7 alle 23. A Milano si vota in tre Comuni: Bareggio, Cinisello Balsamo, Gorgonzola (84.516 elettori). A Monza e Brianza si vota in cinque Comuni: Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso (114.293 elettori)

BAREGGIO: Il sindaco Giancarlo Lonati è il grande sconfitto alle elezioni amministrative. Il Pd sperava almeno nel ballottaggio ma invece al primo turno, per una manciata di voti, è finito fuori gioco. Domenica 24 a giocarsi il Comune saranno due candidati di area centrodestra, la leghista Linda Colombo, che si è presentata con una lista di espressione politica, ed Ermes Garavaglia, anima di centro, che invece ha un maggior sostegno civico e trasversale. Domenica 4 giugno al voto si è recato meno della metà degli aventi diritto: solo 6.828 elettori dei 13.948 iscritti nelle liste elettorali. Il 26,19% ha votato per Linda Colombo, il 21,87% per Ermes Garavaglia. Tra i due contendenti al ballottaggio ci sono 290 voti di preferenza. Il sindaco uscente Giancarlo Lonati si è fermato al 21,47%, escluso dal ballottaggio per 27 voti. Alle 12 l'affluenza alle urne per il ballottaggio è del 12,79%.

