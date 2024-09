Area C anche nel weekend? L’opposizione prova la mossa del referendum: “Giusto chiedere ai milanesi”

Milano – Estensione del ticket di Area C? Per l’opposizione serve un referendum. I partiti di centrodestra al Comune di Milano - Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati - hanno depositato una mozione in cui impegnano il sindaco Beppe Sala e la sua Giunta a istituire un referendum per chiedere ai cittadini un'opinione sulla volontà di far pagare l'ingresso nella ztl di Area C, quella del centro, anche il sabato e la domenica (al momento è attiva dal lunedì al venerdì .

"Vogliamo lanciare una provocazione alla maggioranza: se sono convinti di fare il bene della città, se sono sicuri delle loro teorie e della loro visione, che male c'è a fare prima un passaggio democratico tra i nostri concittadini?”, spiega Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia. “La sinistra non si nasconda nell'ombra del sindaco Sala e si assuma le proprie responsabilità”, aggiunge Riccardo Truppo capogruppo di Fratelli d'Italia.

Dare voce ai milanesi "è sempre una scelta corretta - rimarca il capogruppo della Lega Alessandro Verri -, oggi serve renderli partecipi e chiedere a loro un parere sull'operato di questa giunta che non ha fatto altro se non aumentare tasse e costi per i milanesi”. “In un momento così delicato economicamente per la città non si può decidere in via ideologica ignorando la realtà di chiudere il Centro di Milano alle auto anche nel fine settimana. Prima di procedere bisogna chiedere ai cittadini se sia la Milano che vogliono loro”, ha concluso Mariangela Padalino, Capogruppo di Noi Moderati in Consiglio Comunale.