Celim e i panettoni che aiutano le donne discriminate e vittima di violenza

Milano, 22 novembre 2023 – Se le donne abbassassero le braccia il cielo cadrebbe (proverbio africano). In molte parti dell’Africa, del Medio Oriente e dei Balcani le donne sono ancora vittime di discriminazione, violenza, mancanza di accesso all’istruzione e alle opportunità economiche, nonché di limitazioni ai loro diritti umani fondamentali. Allo stesso tempo, però, le donne svolgono un ruolo fondamentale nelle comunità in cui vivono.

Alcuni dati per comprendere meglio l’importanza della loro azione: in Africa, tra il 10 e il 39% del Pil è prodotto dalle donne, il 25% delle quali gestisce proprie attività imprenditoriali o

microimprenditoriali. In Medio Oriente si stima che l’aumento della partecipazione delle donne alla forza lavoro allo stesso livello degli uomini potrebbe aumentare il Pil globale di 12 trilioni di dollari, o del 26%, entro il 2025. Nei Balcani il 45% della forza lavoro è femminile.

Dati importanti che segnano che un cambiamento è possibile, ma serve qualcosa di più.

Cos’è è Celim? Il Centro Laici Italiani per le Missioni è un’Organizzazione Non Governativa nata nel 1954, iscritta nell’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e riconosciuta dall’Unione Europea.

In Africa, nei Balcani e in Medio Oriente gestisce progetti di cooperazione internazionale con il contributo di numerosi volontari e professionisti da un lato e la collaborazione di enti locali dall’altro.

In Italia promuove il volontariato e organizza percorsi nelle scuole, incontri e laboratori creativi con lo scopo di avvicinare culture diverse, favorendone l’integrazione.

I progetti di sviluppo mettono la donna al centro della società scommettendo sulla promozione del loro ruolo nelle loro comunità.

Ognuno può aiutare anche le donne a migliorare la condizione femminile sostenendo i progetti di sviluppo di CELIM.

