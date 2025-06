Next Gen Music Awards, in piazza Principessa Clotilde i concerti dei talenti under 30

Milano - Giornata dedicata alla musica domenica 22 giugno, ai Caselli di Porta Nuova, in piazza Principessa Clotilde. A partire dalle 16 va in scena la prima edizione del Next Gen Music Awards, evento ideato per promuovere talenti musicali under 30. Per questa prima edizione gli otto premiati – che si esibiranno gratuitamente in piazza (per partecipare bisogna registrarsi qui) – sono: Anice, dile, Diss Gacha, Diego Lazzari, Mida, Mimí, Senza Cri, Maria Tomba.

Special guest della serata saranno i Coma_Cose, che partecipano premiando questa nuova generazione di talenti, oltre ad essere protagonisti della cover di Next Gen magazine. La serata sarà condotta da Jody Cecchetto. A partire dalle 16 invece i Caselli saranno animati con una zona beauty e un Dj set e dalle 19 la premiazione, i talk e a seguire le esibizioni live.

Nex Gen Awards non è un semplice contest – spiegano gli organizzatori – ma un vero percorso di scouting, che parte dal magazine e si concretizza nell’evento per raccontare come sta evolvendo la scena musicale contemporanea. “Milano è la nostra casa, dove si concentrano le case discografiche e gli artisti – commentano Giulia Cangianiello e Federico Poletti, founder di Next Gen Magazine – Con questo premio vogliamo dare spazio a chi ha visione, coraggio e voce per dire qualcosa di nuovo. Non cerchiamo l’ennesimo singolo virale, ma artisti veri, complessi, in costruzione. Next Gen Music Award è per loro e per la città che ci ha accolto. Un grande evento aperto al pubblico e alla città, perché la musica è tra le espressioni artistiche più inclusive e trasversali, come questi straordinari talenti che presentiamo per questa prima edizione”.