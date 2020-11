Milano, 28 novembre 2020 – Dopo il pareggio in Europa League contro il Lilla, per il Milan è già tempo di pensare al campionato, dove domani pomeriggio alle 15 incontrerà la Fiorentina. Domenica scorsa contro il Napoli di Gattuso sono arrivati tre punti importantissimi che hanno risollevato il morale dopo il pari casalingo con il Verona e consolidato la vetta della classifica, che il Milan comanda con 20 punti a due lunghezze dal Sassuolo, chiamato oggi ad affrontare il big match contro l’Inter di Conte.

Casa rossonera

Buone notizie da Milanello dove Alexis Saelemaekers è tornato in gruppo e sarà a disposizione per la partita di campionato contro la Fiorentina: il giovane esterno belga potrebbe anche partire titolare ma sarà ballottaggio tra Castillejo, in gol contro il Lille giovedì sera. Sarà il croato Rebic a sostituire Ibrahimovic al centro dell’attacco mentre sulla sinistra agirà Brahim Diaz al posto dell’acciaccato Rafael Leao: Bennacer e Tonali si contendono la titolarità a centrocampo, in difesa torna capitan Romagnoli.

Casa viola

I viola arrivano a Milano dopo l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia, che li ha visti uscire vincenti contro l’Udinese, dopo un match deciso ai supplementari da un acuto del giovane Montiel. Per Prandelli è stato il primo successo dopo il ritorno sulla panchina viola a distanza di dieci anni e mezzo. Una vittoria che però non cancella le difficoltà della Fiorentina, la formazione toscana ha preso infatti un solo punto nelle ultime tre gare di campionato, nelle quali non è mai riuscita a fare gol. Il tecnico per l’impegno milanese ritrova Bonaventura, fermatosi prima del Benevento, che per la prima volta affronterà il suo Milan da avversario. L’ex rossonero giocherà come trequartista dietro alla coppia Ribery-Vlahovic. Parte dalla panchina, invece, Callejon, tornato negativo al Covid-19, mentre Caceres dovrebbe giocare nuovamente nel ruolo di terzino destro come in Coppa Italia.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Rebic.

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura, Ribery, Vlahovic.

Mercato rossonero

"Thauvin è un giocatore di alto livello, un profilo che va seguito sicuramente" così il direttore tecnico Paolo Maldini ha confermato le voci di mercato che nell’ultimo periodo hanno accostato il francese al Milan. La linea verde scelta dalla dirigenza di via Aldo Rossi continua quella di Thauvin è un’occasione da non farsi scappare considerato che il suo contratto con il Marsiglia è in scadenza e alle giuste condizioni potrebbe essere un buon affare. Esterno destro, il classe 1993 può agire anche da trequartista rappresentando quel jolly offensivo che il Milan sta cercando: la proposta rossonera si aggirerebbe sui quattro anni di contratto e uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione.