Milano - Finisce 6-0 Milan-Pro Sesto, la prima amichevole stagionale del Diavolo che a Milanello ha battuto la formazione di Serie C. A segno, nel primo tempo, Bennacer, Leao e Castillejo, mentre nella ripresa Pioli ha dato ampio spazio a molti giovani rossoneri, con Pobega a chiudere i giochi.

Cronaca del match

Gara a ritmi ovviamente bassi. Al 19’ il primo gol stagionale è messo a segno da Bennacer, abile a sfruttare una sgroppata di Theo Hernandez. È emblematico come la stagione cominci con la rete del centrocampista algerino, molto sfortunato nello scorso campionato e, si spera, vero acquisto per i rossoneri. Al 22’ il tiro a giro di Leao vale il 2-0, mentre poco dopo il sinistro da fuori di Castillejo, mattatore come consueto nella pre season, firma il terzo gol del Diavolo. Nella ripresa cambio radicale di formazione per Pioli, che ha mandato in campo alcuni elementi finiti sul mercato (Conti, Caldara e Hauge) e molti giovani: da Plizzari a Stanga, fino a Kerkez, Pobega, Di Gesù; Roback, Capone e Colombo. È proprio il giovane centravanti, al 75’, a rendersi pericoloso e propiziare poi la quarta rete rossonera: l’ex Cremonese prima coglieva il palo, poi la palla finiva sui piedi di Pobega che, da fuori area, di sinistro firmava il 4-0. All’89’ e al 91, poi, doppia soddisfazione anche per il giovane Kerkez. Non ha preso parte al match Alexis Saelemaekers causa un leggero affaticamento muscolare, dovuto ai primi carichi di allenamento stagionali. Nulla di grave per lui.

Il tabellino

MILAN primo tempo (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, D. Maldini; Leao.

MILAN secondo tempo (4-2-3-1): Plizzari; Conti, Stanga, Caldara, Kerkez; Pobega, Di Gesù (71’ Robotti); Roback, Capone, Hauge; Colombo. A disp.: Pseftis, Desplanches. All. Pioli

PRO SESTO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna. A disp.: Fasolini, Gianelli, Costante, Della Giovanna, Beltramini, Kone, Carnevale, Grandi, Parrinello, Serra, Ferrero. All. A. Filippini

Marcatori: 19’ Bennacer, 22’ Leao, 37’ Castillejo, 75’ Pobega, 89′ e 91′ Kerkez.