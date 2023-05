Rubano una moto e la caricano su un furgone: arrestata una banda di 5 ladri

Milano, 5 maggio 2023 – Sventato il furto di una moto di grossa cilindrata quando ormai i ladri erano convinti di potersene andare con il ricco bottino.

La Polizia di Stato ha infatti arrestato in flagranza una banda di cinque cittadini italiani di età compresa tra i 24 e 55 anni, pregiudicati per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato in concorso.

Verso le 17 di martedì, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei furti di moto, hanno notato i cinque, a bordo di un furgone noleggiato e un’automobile, effettuare diversi giri tra le vie intorno piazza Fontana per cercare motociclette di grossa cilindrata da rubare fin quando si sono fermati in largo Schuster dopo aver adocchiato una Bmw Gs.

I due ladri a bordo del furgone sono scesi e hanno iniziato a forzare il bloccasterzo della moto mentre l’altra autovettura si è posta dinanzi a loro per nasconderli da sguardi indiscreti. Una volta caricata sul furgone si sono allontanati, ma sono stati fermati dai poliziotti.

Tutti e cinque sono stati arrestati e, in seguito alla convalida degli arresti, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre di loro, mentre agli altri due è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.

La moto, una delle più vendute in Italia, probabilmente era destinata ad essere cannibalizzata e i singoli pezzi a essere immessi nel ricco mercato dei ricambi usati.