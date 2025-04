A Milano la tassa sui rifiuti si abbassa del 10%: ecco chi ha diritto all’ulteriore sconto bonus sulla Tari

MILANO – Un decimo in meno rispetto all’anno scorso. La Tari, la tassa rifiuti, si abbassa: lo comunica Palazzo Marino, spiegando che la diminuzione dei versamenti previsti quest’anno per le famiglie e per le imprese cittadine è stata approvata dalla giunta di palazzo Marino e passa da oggi all’esame del Consiglio comunale. Questo, in base alla delibera proposta dall’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte. La diminuzione si aggiunge ad altre graduali riduzioni applicate negli ultimi tre anni, giungendo a un taglio complessivo del tributo pari al 13,5% rispetto al 2021. Altre agevolazioni, poi, per i commercianti che riducono l’uso degli imballaggi, soprattutto di plastica, e per le librerie indipendenti.

Con il nuovo piano tariffario, che tiene conto delle efficienze, dell’organizzazione e degli investimenti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si andrà ad esempio da un versamento di 100 euro per una persona che abita in un appartamento di 40 metri quadri a un tributo di 290 euro per una famiglia di quattro persone in una casa di 90 metri quadri. Sarà inoltre alleggerita (con un ulteriore –25% sulla parte variabile della tariffa) la Tari dovuta da studenti e giovani lavoratori: lo sconto, introdotto nel 2024, sarà applicato a oltre 20mila alloggi abitati in città da under 30. E le imprese pagheranno una Tari più leggera del 3% rispetto al 2021.

Per le attività produttive, altre nuove agevolazioni, con il taglio del 15% della parte variabile della tariffa per due categorie: la prima è quella dei negozi di vicinato impegnati a ridurre l’uso di imballaggi, in particolare della plastica. Lo sconto sarà applicato a chi promuove la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l’uso di contenitori riutilizzabili. La seconda riguarda le “librerie di prossimità”. La prima misura di sostegno economico che l’Amministrazione attiva per queste piccole e micro imprese, oggi in difficoltà, a un mese dalla nascita dello specifico Albo comunale, istituito da Palazzo Marino.

“A Milano – commenta l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte – la tariffa rifiuti è significativamente meno cara di 4 anni fa. Un risultato che si deve al lavoro attento da parte dell’assessorato, orientato a maggiori investimenti ed efficienza nella raccolta e nello smaltimento”. Ancora, “le nostre scelte nelle politiche tributarie assumono sempre più un chiaro indirizzo verso una maggiore equità e la promozione delle piccole imprese autonome che fanno delle cultura e della sostenibilità la loro scelta di campo”.