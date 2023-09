Starbucks celebra 5 anni a Milano: “Per dicembre ne apriremo altri sette”

Anniversari che fungono da sliding door e agende che guardano al futuro con positività ed entusiasmo. Starbucks ha cominciato ieri, con un ricco calendario di eventi, a celebrare il quinto anniversario del suo arrivo in Italia, partendo proprio dalla “Roastery“, l’unica aperta sul suolo nazionale, versione “premium“ di quella tradizionale, in cui i clienti partecipano ad una vera e propria coffee experience a 360 gradi.

"Il concept di questo locale è mostrare il processo di tostatura del chicco, che dopo essere degassificato finisce direttamente al reparto packaging oppure al bar, per poi essere immediatamente utilizzato". Il rispetto e l’amore del fondatore Howard Schultz, per l’Italia e la sua tradizione culinaria, lo ha condotto a valorizzare il rapporto tra consumatore e barista e a scegliere proprio Milano come meta per aprire il primo store.

"Prima di fine anno abbiamo intenzione di inaugurarne altri sette su tutto il territorio italiano, in modo tale da arrivare a 38 locali in totale. Abbiamo in progamma un processo di espansione che non si fermerà qui. Tuttavia la Roastery in piazza Cordusio ci da sempre grandi soddisfazioni: ogni giorno riceviamo 6mila persone tra turisti, curiosi e semplici fidelizzati" spiega Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia.