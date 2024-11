Top manager reputation, la classifica: vola Pier Silvio Berlusconi

A ottobre Andrea Orcel (84.89) si conferma primo nella Top Manager Reputation, la classifica stilata da Reputation Manager S.p.A S.B, che da oltre dieci anni monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende in Italia. L'AD di Unicredit è al centro dell'informazione finanziaria per l'operazione Commerzbank e i suoi impatti in Europa e per altre iniziative della banca che amplia di 5 miliardi l'investimento per le imprese nel ''Piano Transizione 5.0''. Conquista l'argento Pier Silvio Berlusconi (81.94), grazie ai ricavi in crescita di MFE, al piano assunzioni under 30 e ai continui rumors sulla sua possibile discesa in politica. Terzo posto Claudio Descalzi (79.81) che agli Eni Awards sottolinea l'importanza della ricerca nella transizione energetica e nell'innovazione globale, presenta il ''Methane Report 2024'' e rimarca il ruolo di Eni nella gestione del metano.