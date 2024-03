Risparmio Casa apre a Sesto: “Opportunità di assunzione"

Sesto San Giovanni (Milano) – Risparmio Casa, il gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ha aperto un nuovo punto vendita di 2mila 500 metri quadri in via Pace a Sesto San Giovanni, proseguendo così la sua espansione in Lombardia con il 24esimo punto vendita.

Il brand romano, guidato da Stefano e Fabio Battistelli, ha inaugurato il 162esimo negozio tra Italia e Svizzera, assumendo 19 giovani, più della metà di Sesto. "Il nuovo punto vendita di Sesto San Giovanni vanta un team di 19 risorse, con un’età media di 33 anni, confermando l’attenzione dell’azienda verso l’inserimento lavorativo dei giovani e la parità di genere - sottolineano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa -. Tra i membri del team 9 donne ricoprono ruoli di rilievo, compresa la posizione di vicedirettore, ribadendo l’impegno verso una cultura aziendale inclusiva e paritaria". I nuovi assunti provengono principalmente dal territorio sestese (13 addetti sui 19 totali).

Grazie alla sua posizione, il nuovo store vuole diventare un punto di riferimento per l’intera comunità di oltre 350mila cittadini tra Sesto San Giovanni a Cologno Monzese, offrendo i marchi propri dell’insegna - ben 25 - e i più noti brand commerciali. "Sono molto contento di salutare la nascita di questa nuova e importante attività commerciale che nasce in città e voglio congratularmi sinceramente con la proprietà - commenta il sindaco Roberto Di Stefano, presente al taglio del nastro -. Ogni nuova attività che va a rivitalizzare il nostro territorio, portando servizi e lavoro, è la benvenuta".

Quest’estate il Gruppo Risparmio Casa era stato al centro di una mobilitazione a Paderno Dugnano. La società aveva infatti chiuso la procedura per l’acquisizione della catena Grancasa, che in città aveva lo storico negozio di via Amendola. Già nell’elenco estivo, però, mancava proprio il punto vendita padernese, l’unico destinato fin da subito a non cambiare insegna, ma a chiudere definitivamente. Nonostante scioperi, tavoli di concertazione e l’impegno delle istituzioni, con il Comune in prima linea, il grande magazzino aveva abbassato la saracinesca e per i 24 dipendenti erano scattati gli ammortizzatori sociali.