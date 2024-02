Milano? Non è una città per single: sotto i 1.200 euro al mese si è poveri

A Milano il costo della vita è del 23% superiore rispetto alla media delle altre aeree metropolitane italiane e addirittura del 37% più alta rispetto alla media delle città con più di 50 mila abitanti. È quanto emerge dal Report realizzato da Tortuga e Adesso!, rispettivamente centro studi indipendente di giovani ricercatori e studenti di economia e movimento di proposta e progetto di media activism lanciato da Tomaso Greco. Per uno studente o un giovane lavoratore il costo del paniere minimo di beni e servizi che definisce la soglia di povertà assoluta è di ben 1.175 euro al mese, contro una media di 955 euro nelle altre grandi aree metropolitane italiane. Allo stesso tempo, però, tra i lavoratori a basso reddito del settore privato la retribuzione oraria lorda per un giovane under 30 è di appena 7,73 euro all'ora, poco più alta rispetto a quella nazionale (7,46 euro) e addirittura più bassa di quella media lombarda (7,77 euro). Un discorso che non cambia nemmeno quando si considerano gli under 30 che rientrano nel cosiddetto ceto medio. Anche se in questo caso a Milano la retribuzione lorda oraria (11,14 euro) supera sia quella media nazionale (10,35 euro), sia quella media lombarda (10,77 euro), la differenza rispetto a quella nazionale (+7,6%) non basta certo a compensare il gap in termini di costo della vita. Stesso trend se si considera il 10% dei giovani con redditi più alti: la differenza tra la media milanese (17,26 euro all'ora) e quella italiana (15,12 euro) è del 14,1%, ben lontana sia dal 23% in più del costo della vita nelle altre città metropolitane sia dal 37% in più rispetto ai centri con più di 50 mila abitanti.