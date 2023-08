Pirelli, il nuovo amministratore delegato è Andrea Casaluci. Chi è e di cosa si occuperà

Milano – Un nuovo amministratore delegato per Pirelli. “Benedetto” da Marco Tronchetti Provera, che viene confermato come vicepresidente esecutivo, sarà Andrea Casaluci a occupare il ruolo di ceo (chief executive officer). Le nomine sono arrivate nel corso del consiglio di amministrazione, entrato in carica il 31 luglio e riunitosi oggi, giovedì 3 agosto, per la prima volta.

Le scelte

Marco Tronchetti Provera, dunque resta vicepresidente esecutivo, carica che occupa dal 2015: gli sono attribuiti i poteri relativi alle strategie generali e alla supervisione dell’attuazione del piano industriale nonché i poteri relativi alla comunicazione, agli affari societari e controlli interni, ai rapporti con gli azionisti e con le istituzioni.

Al nuovo amministratore delegato Andrea Casaluci, proposto da Camfin, la holding di Tronchetti Provera che possiede il 14% di Pirelli, sono conferiti i poteri per la gestione operativa di Pirelli. Il nome di Casaluci è spuntato dopo l’uscita di scena di Giorgio Bruno, vice-amministratore delegato di Pirelli, che dovrebbe lasciare l’azienda dopo essere stato per 33 anni a fianco di Tronchetti Provera

Al presidente Jiao Jian, invece, è stata attribuita la rappresentanza legale della Società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto.

La composizione del Cda

Questa la composizione del consiglio di amministrazione: Jiao Jian (presidente), Marco Tronchetti Provera (vicepresidente esecutivo), Andrea Casaluci (amministratore delegato), Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Alberto Bradanini (indipendente), Michele Carpinelli (indipendente), Domenico De Sole (indipendente), Fan Xiaohua (indipendente), Marisa Pappalardo (indipendente), Grace Tang (indipendente), Roberto Diacetti (indipendente), Paola Boromei (indipendente) e Giovanni Lo Storto (indipendente).

Chi è Andrea Casaluci

Andrea Casaluci è nato nel 1973. Nel 2001 si è laureato al Politecnico di Milano. Nel 2002 l’ingresso in Pirelli Tyre. Dopo un breve intermezzo, in cui è consulente per Key Project Consulting, rientra in azienda nel 2005.

Nel 2008 si trasferisce in Spagna, assumendo la carica di direttore Marketing Spagna & Portogallo. Nel 2011 ritorna in Italia per ricoprire il ruolo di Responsabile Logistica della BU Moto. Nel 2015 fa nuovamente rotta verso l’estero, sbarcando in Cina dove ricopre il ruolo di CCO Asia & Pacific.

Nel 2017 il ritorno in Italia ricoprendo come di COO Europe e CEO Italia. A ottobre 2017 è stato nominato vice presidente esecutivo di BU Prestige. Nel 2018, infine, l’incarico come direttore generale Operations.