Ambiente, sostenibilità e fatturato: un biennio da record per il Pastificio Zini. Tutti i numeri

Il giorno della semina del grano antico Senatore Cappelli

Milano – Un rendiconto per condividere ciò che è stato fatto, ma anche per misurare la propria capacità di essere un’impresa responsabile, rendendo visibili i traguardi, piccoli e grandi, che grazie all’impegno di tutti sono stati raggiunti. L’evento di presentazione del terzo Bilancio Sociale e Ambientale del Pastificio Zini di Cesano Boscone per il biennio 2021-2022 è andato in scena giovedì sera a Cascina Cuccagna. Si tratta, per l’azienda, di una rinnovata occasione per raccontare il proprio impegno nei confronti delle persone e dell’ambiente. In materia di sostenibilità ambientale, un traguardo significativo è stato l’ottenimento nel 2022 della certificazione ISO 14001, importante punto di partenza per gettare le basi di una strategia a lungo termine. In tema di responsabilità sociale, Zini dà il suo contributo per il sostegno alle comunità, alle associazioni benefiche e alle persone più fragili, promuove l’educazione alimentare e considera i propri collaboratori come la vera forza trainante dell’azienda. Inoltre, la creazione di nuove filiere locali e il consolidamento di quelle esistenti, hanno apportato in questi anni notevole valore aggiunto all’azienda, al territorio, agli stakeholders. Oltre la crisi “L’effetto della guerra in Ucraina e della crisi energetica ha colpito duramente le aziende manifatturiere, specialmente quelle tipicamente energivore, mettendo a rischio...