Milano, 16 giugno 2019 - Al teatro alla Scala di Milano è andato in scena l'Ambrogino delle imprese. In tutto sono 148 le imprese premiate e 277 i lavoratori, in entrambi i casi con almeno 20 anni di attività continuativa. Tra le 148 imprese 89 sono di Milano, 39 di Monza e Brianza, 20 di Lodi. Tra i 277 lavoratori sono 203 di Milano, 55 di Monza e Brianza, 19 di Lodi. Dal 2018 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha istituito questo premio che fonde le precedenti edizioni promosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio Fedeltà e Lavoro). Si tratta di un riconoscimento per i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema socio-economico dei tre territori. L'iniziativa è disciplinata da un apposito bando e consiste nell'assegnazione, ai vincitori del premio, di una medaglia del conio camerale di pregevole fattura e di un diploma personalizzato.

Tra le imprese più longeve sono state premiate la Vittoria Assicurazioni di Milano che ha 97 anni, la Coop. Circolo Famigliare S. Antonio Soc. Coop. Arl spa della provincia di Monza e Brianza anche lei di 97 anni e la Malvern Panalytical della provincia di Monza e Brianza con 95 anni di attività. Tra i lavoratori sono stati premiati Carmela Filippi, dipendente da 42 anni della Castellanza Giancarlo, Giorgio Luppi e Eraldo De Falco, dipendenti da 41 anni di Intesa Sanpaolo, e Massimo Salmoiraghi che da 40 anni lavora nella Sassi srl. Premiate anche òe esperienze imprenditoriali di eccellenza in materia di innovazione turistica con specifica attenzione al turismo sostenibile e responsabile, al turismo al femminile e al target delle startup.

Ecco i vincitori del premio speciale "Impresa 4.0":Beyond the Gate e Scrollidea per la categoria startup, Your Travel Diary e BabyGuest per il turismo al femminile, BePart e Il Paluffo per il turismo sostenibile e responsabile. La concierge on line, i servizi tramite piattaforma web per rispondere a esigenze per i bambini ovunque e in breve tempo grazie a una rete di mamme, il programma virtuale per valorizzare i luoghi storici, l'app per scoprire la cultura nelle periferie, il centro turistico che rispetta l'ambiente, il tour operator dedicato alle donne e alle loro esigenze di sicurezza.

"Oggi viene premiato il lavoro - spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - che non è un concetto astratto. Viene premiato il lavoro e viene posta tanta attenzione all'innovazione, perché bisogna cercare sempre nuove formule per lo sviluppo. il nostro e' un territorio che e' ancora estremamente ricco e che risponde con il lavoro a un'idea che noi non condividiamo di assistenzialismo puro"

