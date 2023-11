Food delivery, cosa mangiano e quanto spendo i milanesi rispetto al resto d’Italia: i dati

Anno dopo anno il food delivery è entrato sempre con più insistenza nel quotidiano. Durante i mesi di lockdown, un po’ per forza di cose, il fenomeno del cibo consegnato a casa è letteralmente esploso. E, anche una volta tornati alla vita normale, quest'abitudine non si è persa, ma anzi si è evoluta con la richiesta di nuovi servizi (come la spesa o svariati beni di consumo da farsi recapitare a casa) e la nascita di nuove società. Un'analisi che trova riscontro nei dati: oggi, infatti, 2 italiani su 3 possono accedere ad un servizio di consegna di cibo a domicilio.

Ma cosa ordinano gli italiani? E quali sono le priorità di chi usa i servizi di delivery? Domande che trovano risposte nel "food trends report 2023" pubblicato da Just Eat. I dati forniti dalla società di delivery mostrano le cucine e i piatti più amati città per città, i prezzi e i giorni in cui vengono effettuati più ordini.

I dati a Milano

E così si scopre come a Milano, per esempio, le scelte più gettonate per la consegna a casa siano gli Hamburger, seguiti a ruota dalla cucina giapponese e da quella cinese. Il podio è insidiato da ravioli e Bao, dalla cucina indiana e dall'immancabile gelato, tutti ordini che nell'ultimo anno (lo studio è relativo al periodo tra il luglio 2022 e il luglio 2023) sono risultati in netta crescita.

Per quanto riguarda i piatti più amati, invece, al primo posto tra le preferenze dei milanesi spicca l'intramontabile pizza diavola, seguita dagli involtini primavera e dai ristoranti che danno la possibilità di comporre a piacere la propria pizza. In crescita nella graduatoria delle preferenze ci sono ovviamente i sempre più popolari poke e un classico dello street food come i panzerotti.

Il confronto dei prezzi

Nonostante spesso si parli del caro-vita a Milano, almeno per quanto riguarda i costi relativi al food delivery i milanesi possono ritenersi "fortunati" rispetto ai cittadini di molte altre grandi città italiane. Il costo medio di un'ordine all'ombra del Duomo è di 22.16 euro, un dato che posiziona Milano alle spalle di Roma (che è il Comune in cui si spende di più, con 25.40 euro), Firenze (24.10 euro), Genova (23,31 euro) e Torino (23,20 euro).

Un dato che sembrerebbe in controtendenza con i prezzi medi dei prodotti al dettaglio: il capoluogo lombardo è la seconda città dove è più costo ordinare un hamburger (alle spalle soltanto della Capitale) e la terza più cara per una pizza margherita (guidano la classifica Firenze e Torino). Milano vanta comunque un primato: l'ordine singolo più costoso dell'anno da ben 636 euro.