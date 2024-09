Milanesi e case vacanza, dove le cercano e quali sono le preferenze. La classifica

Milano, 20 settembre 204 – Le vacanze? A volte va bene qualsiasi località pur di staccare dalla quotidianità del lavoro. Ma questo non vuol dire che si abbiano delle preferenze, a volte dettate dalla moda del momento, a volte condizionati da amici o parenti. Altre ancoro per gusto personale. E allora, dove vorrebbero acquistare una casa i milanesi? Più al mare che in montagna. Ma vediamo tutti i dati che emergono da un’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, il maggior numero di compravendite delle case vacanze da parte dei milanesi è concentrato in Liguria (41,9%), principale meta degli acquirenti meneghini, con una particolare preferenza per la provincia di Genova, più facilmente raggiungibile e un avanzamento rispetto agli anni scorsi della provincia di Imperia. Quest’ultima tra l’altro ha beneficiato, negli ultimi anni, della nascita di una pista ciclabile che collega diversi comuni e che è ora nelle fasi finali del progetto. Un plus che l’ha resa più appetibile negli ultimi anni.

Salgono nelle preferenze dei milanesi l’Emilia-Romagna e la Puglia che registrano entrambe una percentuale del 12,9% di acquisti da parte di milanesi. In Emilia-Romagna piacciono le province di Rimini e di Ravenna, in particolare Milano Marittima e Cervia.

Interessante il balzo fatto dal 2022 al 2023 dall’Abruzzo, che passa da 6,1% a 9,7%. Se si guarda all’incremento delle percentuali di chi ha acquistato la casa vacanza emergono proprio le regioni che sono sulla linea Adriatica, che hanno come vantaggio la raggiungibilità comoda attraverso la rete ferroviaria.

Rispetto al 2022 sono in calo le preferenze per la Sicilia e la Sardegna mentre c’è un interesse maggiore per la Campania che raccoglie comunque una percentuale bassa (3,2%).

I milanesi che hanno acquistato la casa in montagna nel 2023 hanno espresso una discreta preferenza per la Valle d’Aosta.

Nel 29% dei casi i milanesi che hanno comprato una casa vacanza hanno un’età compresa tra 45 e 54 anni, a seguire la fascia di età oltre 65 anni (25,8%). Nel 67,7% dei casi si tratta di famiglie, mentre il 32,3% degli acquirenti sono single, quest’ultima percentuale in aumento rispetto agli ultimi anni.

Il trilocale ha raccolto il 35,5% delle preferenze, seguiti dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti che si attestano al 19,4% delle scelte. Rispetto al 2022 c’è un aumento della percentuale di acquisto di trilocali e una contrazione di quella delle tipologie indipendenti.

Nel 2023 quasi l’84% delle compravendite di casa vacanza è stata conclusa senza l’ausilio di un mutuo bancario, percentuale in crescita rispetto al 2022 quando si fermava intorno al 70%.