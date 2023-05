In quali quartieri cercano casa i ciclisti urbani? La classifica

Milano – Quali sono i quartieri più gettonati dai ciclisti quando cercano casa? A questa domanda dalla risposta sulla carta piuttosto complicata, ha cercato di rispondere il portale Immobiliare.it, fra i leader del settore in Italia. L’occasione è la Giornata mondiale della Bicicletta, in calendario il prossimo 3 giugno. I dati arrivano dalla funzione, presente su sito e app di Immobiliare.it, che permette di impostare le distanze da un punto su mappa, con i tempi di percorrenza in bici.

Rastrelliera per le biciclette (Archivio)

Il primato di Milano

Il quartiere in cui la funzione “distanza in bici da un punto sulla mappa” viene utilizzata più frequentemente è il milanese Affori Bovisa, che raccoglie circa il 12,5% di tutte le ricerche. Al secondo posto, a breve distanza, compare il Centro di Torino (11,68%). Chiude il podio nuovamente Milano, con Città Studi Susa (10,37%).

Le altre posizioni

Nelle successive posizioni ci sono due quartieri romani: Eur Torrino Tintoretto in quarta posizione e Talenti Monte Sacro Nuovo Salario in quinta, entrambi intorno al 10% di ricerche. Compare anche Bologna, ma soltanto al settimo posto: Bolognina, Corticella, Pescarola è il quartiere dove i bolognesi cercano di più con la modalità bike-friendly (9,19% sul totale della top-10).

Prevale il nord

I dieci quartieri che rientrano in questa speciale classifica fanno riferimento soltanto a quattro grandi città. Torino è la più rappresentata, in grado di portare ben quattro quartieri nella top-10; segue Milano, con tre (Famagosta Barona è in decima posizione), mentre Roma ha invece due quartieri tra i più graditi dai ciclisti e Bologna soltanto uno.

Vendita meglio dell’affitto

L’analisi ha indagato anche la preferenza dei ciclisti relativamente a un possibile acquisto o affitto di immobili. Tra quelle rappresentate nella top-10, il verdetto è chiaro: i ciclisti sono attenti molto di più alle proposte di immobili in vendita che non a quelle di case offerte in locazione, a dimostrare come il loro interesse a raggiungere in bici il posto di lavoro o altri luoghi di interesse aumenti per gli immobili in cui progettano di stabilirsi nel lungo periodo.

A Bologna, chi usa questa modalità cerca per oltre il 63% in vendita (il dato più alto), e solo Milano vede questa percentuale scendere di poco al di sotto del 60%. Volendo guardare oltre le città rappresentate nella top-10 dei quartieri, emerge che quella in cui i ciclisti valutano in assoluto di più un acquisto rispetto a un affitto è Napoli (73% per l’acquisto) mentre Reggio Emilia è l’unica in cui gli amanti della bici preferiscono la locazione (56%).

Le previsioni di spesa

E quanto è disposto a spendere chi cerca casa con la modalità “distanza in bici”? Nella maggior parte dei casi, la fascia di prezzo più ricercata è tra i 200.000 e i 300.000 euro: è il caso di Milano (28%), ma anche di Bologna (33%). Al di fuori delle città rappresentate in top-10, anche i ciclisti e potenziali acquirenti a Firenze propendono maggiormente per questo range di prezzo (34,2%).

Discorso diverso, invece, quello relativo a Roma e a Napoli, dove rispettivamente il 27% e il 24,5% dei potenziali acquirenti imposta un range che va dai 300.000 ai 500.000 euro. Eccezione di natura diversa a Torino: nel capoluogo piemontese oltre un terzo degli amanti della bici impostano la fascia di prezzo più economica, ossia entro i 100.000 euro.