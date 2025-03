Assolombarda Awards 2025, innovazione e anniversari: le imprese premiate

Milano, 13 marzo 2025 – Aziende in passerella nella terza edizione degli Assolombarda Awards. Dirigenti e iscritti dell’associazione si sono ritrovati al teatro Lirico di Milano, intitolato a Giorgio Gaber.

Il premio

Gli Assolombarda Awards nascono con un duplice obiettivo: premiare gli anniversari associativi e promuovere i progetti d’impresa più innovativi promossi da Pmi e grandi aziende che consentono al territorio di competenza - che comprende la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi - di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale.

"Oggi celebriamo quell'impresa che, grazie a impegno e visione, affronta ogni giorno con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d’avanguardia e crea valore per il territorio - ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada -. Un'impresa che è motore positivo di cambiamento e permette a Milano e alla Lombardia di generare Pil ed export paragonabili a quelli di interi Stati Europei”.

Non è mancato un messaggio alla politica. "Valorizzare questo orgoglio industriale – ha proseguito Spada – significa portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza dell'impresa quale attore economico e sociale imprescindibile per il progresso. Supportarla, quindi, è cruciale: sburocratizzare, incentivare gli investimenti in innovazione come Industria 4.0 e tagliare i costi dell'energia sono le priorità per permettere alle nostre imprese di prosperare e di competere ad armi pari sui mercati internazionali. Il coraggio che dimostrano le eccellenze premiate oggi sia da stimolo per i decisori, a tutti i livelli, per incidere con maggior decisione sui temi di politica industriale a cominciare dall'ambito europeo".

Gli anniversari

Numerose le realtà premiate dopo aver tagliato un traguardo con cifra tonda. Per i suoi 75 anni un riconoscimento è stato consegnato ai responsabili di Wafers Farma Decor.

Sono 32, invece, le aziende omaggiate per il mezzo secolo di attività: Arval, Autosama, Davy srl di Roschi Ravide & C., Febo, Fratelli Magni, Gelson, Giussani F.i.a.m.e.a., Helios Italquartz, 4C di Cermenati Faust, Italfarmaco, La.m. Plast di Aldo Redaelli & C., Maglificio Mapier, Magni Plast, Metalsinter, O.p.i. Organizzazione pulizie industriali città di Milano, Omz, Passoni Paolo e figli, Rodenstock Italia, Sibelco Italia, Silplast, Soc.ital.acetilene & derivati Siad, Società italiana Budella, Stampindustria, Stanley engineered fastening Italy, Stopson italiana, Supergalvanica, Tecnomintra, Ticinoplast, Tosvar, Tria, Verind, Oith hydro.

I progetti innovativi

Gli “Assolombarda Awards” hanno celebrato anche la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito, sono stati premiati, alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i migliori progetti realizzati in categorie che sono asset strategici per la competitività del futuro

Tra le numerose candidature pervenute e valutate dal comitato scientifico - presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto da Claudia Parzani (presidente Borsa Italiana), Mirja Cartia D'Asero (amministratore delegato Sole24Ore), Giuseppe De Bellis (direttore Sky TG24) e Ferruccio Resta (presidente della Fondazione Politecnico di Milano) - sono stati selezionati i seguenti progetti:

Premio sostenibilità dedicato a Roberto Rocca: per le pmi E-Vai, per le grandi imprese Lendlease Services Italy

Premio responsabilità e cultura dedicato a Gian Marco Moratti: per le pmi Zini Prodotti Alimentari, per le grandi imprese Edison Spa

Premio performance dedicato a Franco Dompé: per le pmi Secom, per le grandi Imprese Renato Corti.

Premio design dedicato a Giorgia Martone: per le pmi Industria Termoplastica Pavese Spa, per le grandi imprese Signify Italy

Premio digitalizzazione dedicato a Loris Fontana: per le pmi Nte Process, per le grandi imprese Alstom Ferroviaria

Premio speciale Advisory Board Assolombarda per il sociale: Gruppo Mondadori