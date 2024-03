Assolombarda Awards, campioni di innovazione e welfare: “Da qui la spinta all’Italia in Europa”. Ecco tutti i premiati

Milano – Sono gli "Ambrogini delle imprese", premi che valorizzano creatività, storia, innovazione, sostenibilità e "saper fare" di aziende che "fanno crescere il nostro Paese". Imprese che, ha spiegato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, "con i loro risultati straordinari hanno permesso al Pil lombardo di segnare +5,5% a fine 2023 rispetto al pre-Covid", superando di gran lunga “concorrenti“ europei come Baden-Württemberg (-1%) e Cataluña (+1,1%). La seconda edizione degli Assolombarda Awards al Teatro Lirico Gaber, iniziativa dell’associazione per celebrare i progetti d’impresa più innovativi promossi da Pmi e grandi aziende, si è svolta anche nel segno del ricordo di Silvio Berlusconi, alla cui memoria è stato dedicato il premio “performance“ assegnato a Enegreen e Monier.

Berlusconi, ha spiegato il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, "avrebbe applaudito chi vince, perché lui era un vincente". Il premio “sostenibilità“, dedicato all’industriale Giorgio Enrico Falck, è stato invece assegnato a Sogemi e Ntt Data Italia. Per “responsabilità e cultura“, nel nome di Carlo Alberto Albertini (fratello dell’ex sindaco Gabriele Albertini), sono state premiate Pink Frogs Cosmetics e Abb. Tecno e Boffi hanno ricevuto il premio “design“ dedicato a Ernesto Gismondi, fondatore di Artemide. Per la “digitalizzazione“ – riconoscimento dedicato a Domenico Zucchetti – sono salite sul palco Intellico e Centro Diagnostico Italiano. Vector, infine, ha ottenuto il premio speciale “Assolombarda per il sociale“, novità dell’edizione. La serata è stata l’occasione per ringraziare le realtà che celebrano le tappe più significative dell’adesione ad Assolombarda. Quattro (Manucor, Microtecnica, Nastrificio De Bernardi, Piaggio & C.) celebrano 75 anni. Altre 20 festeggiano invece mezzo secolo con l’associazione: Ali Group, Boettcher Italiana, Bolton Manitoba, Bulloneria Villa, Carcano Egidio & C., Citterio Giulio, Colombo R., Comi Condor, Decsa, Fiscatech, Gmv Martini, Grafikontrol, Intrapack, Iss Facility Service, Landgraf, Marcegaglia Carbon Steel, O Luce, Pamar, S.A.L.P.P. e Vergaengineering. Il sindaco Giuseppe Sala in un messaggio video ha parlato di un "territorio ricco di creatività e dinamismo" che merita "questo Oscar delle imprese".

Tra gli ospiti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Attilio Fontana, l’assessora comunale al Lavoro Alessia Cappello, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori di un territorio – che comprende la Città metropolitana e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi – in grado di produrre, da solo, il 13% del Pil nazionale. "L’Italia è la seconda manifattura d’Europa per surplus manifatturiero con l’estero – ha spiegato Spada –. Una circostanza che è legata all’impegno quotidiano delle nostre aziende". Una grande capacità di "non mollare" di fronte alle difficoltà e "fare rete", nonostante gli scenari globali e nuove incognite come la crisi del canale di Suez. "Siamo preoccupati perché questo comporta un aumento del prezzo dei noli, già quadruplicati – ha osservato Spada – ma soprattutto un allungamento dei tempi".