Amazon Fresh, il nuovo centro di distribuzione urbano apre a Peschiera Borromeo

Milano, 10 settembre 2024 – È entrato ufficialmente in funzione il nuovo centro di distribuzione urbano Amazon Fresh, a Peschiera Borromeo, città metropolitana di Milano.

La struttura servirà i clienti di Milano e zone limitrofe che utilizzano Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata. I clienti possono effettuare gli ordini su Amazon.it/fresh o tramite la shopping app di Amazon e selezionare una finestra di consegna di due ore, o di un'ora per i clienti Prime.

Nel nuovo sito, che si estende su di una superficie di oltre 10.000 mq, Amazon impiegherà oltre 80 dipendenti, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti.

“Il sito di Peschiera Borromeo ci permetterà di fornire ai clienti dell'area milanese una vasta selezione di prodotti freschi di alta qualità, consegnati direttamente a casa dei nostri clienti in modo ancora più rapido e conveniente. In Amazon, ci impegniamo costantemente per innovare e migliorare l'esperienza di acquisto, offrendo un servizio affidabile e facendo risparmiare tempo prezioso ai nostri clienti” ha commentato Simona Sisca, Responsabile della logistica per i centri di distribuzione Amazon Fresh in Italia. “L’apertura di questo centro conferma la nostra volontà di continuare ad investire sul territorio lombardo, dove abbiamo già creato oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato tra centri logistici, uffici e data center. Questo non sarebbe possibile senza un dialogo costante e aperto con le istituzioni locali”.

Amazon fresh, la spesa arriva a casa

"L’apertura del nuovo centro Amazon Fresh a Peschiera Borromeo offre ai nostri cittadini un'occasione di implementazione dei servizi di spesa a domicilio che può rendere più agevole la gestione della quotidianità. L'arrivo di questa nuova realtà aziendale potrà rappresentare un'opportunità di crescita economica e occupazionale sul nostro territorio che andremo a coltivare nel rapporto costante con l'azienda. Siamo fiduciosi che questa nuova realtà si integrerà al meglio costruendo una collaborazione vantaggiosa e virtuosa per entrambe le parti che ponga le sue basi sulla condivisione di obiettivi comuni per il nostro territorio” sottolinea Andrea Coden, sindaco del Comune di Peschiera Borromeo.

“Ci impegniamo a rendere Amazon Fresh la destinazione di riferimento per la spesa a Milano”, ha affermato Manuela Rosso, responsabile di Amazon Fresh in Italia. “Sappiamo che i clienti hanno esigenze diverse in momenti diversi della spesa e la nostra ambizione è di assicurarci che possano soddisfare queste esigenze tramite Amazon, offrendo un’ampia selezione di prodotti di qualità in modo conveniente. Continuiamo ad innovare per conto dei nostri clienti per rendere Amazon Fresh la destinazione ideale dove fare la spesa. Che un cliente stia cercando ingredienti speciali per una ricetta complessa, abbia bisogno di un pasto veloce e nutriente per i bambini o stia esaurendo il detersivo preferito per la cura della casa, Amazon Fresh ha la soluzione”.

Acquistare in modo comodo e semplice

Amazon ha reso disponibili alcuni aggiornamenti per offrire un’esperienza di acquisto Fresh rinnovata e ancora più semplice, tra cui un nuovo design e l'introduzione della funzionalità “Giorno della Spesa”, che consente ai clienti di programmare un giorno e un'ora in cui ricevere la spesa ogni settimana, inserendo nel carrello in automatico una selezione di prodotti preferiti. I clienti hanno poi la possibilità di programmare gli acquisti con consegna il giorno stesso o fino a 6 giorni dopo, aiutandoli a soddisfare le loro esigenze immediate e a pianificare meglio la spesa settimanale.

Offerte e selezione di prodotti

Per celebrare la nuova esperienza Fresh, su Amazon.it è già disponibile Amazon Fresh Weeks, un evento di offerte su migliaia di prodotti, fino al 16 settembre 2024. Inoltre, con l'apertura del nuovo centro di distribuzione Amazon Fresh, i clienti di Milano possono ora acquistare su Amazon Fresh una selezione più ampia di prodotti del brand il Viaggiator Goloso, U! Confronta e Risparmia e, a breve, il nuovo marchio La Rosa dei Gusti, oltre ad una più ampia selezione di prodotti biologici e dedicati ad esigenze alimentari specifiche, di brand come il Baule Volante, La Finestra sul Cielo, Fior di Loto, ViviBio.

Il servizio

Tutti i clienti Amazon di Milano, Roma, Torino e Bologna, che vivono in aree coperte dal servizio, possono fare la spesa su Amazon Fresh e/o Pam PANORAMA, scegliendo tra migliaia di prodotti in categorie quali carne, frutta, verdura, latticini, cura della persona e prodotti per la casa, e ricevere l’ordine lo stesso giorno. Tutti i clienti Amazon idonei hanno ora accesso alla consegna della spesa in una finestra di due ore da Amazon Fresh e/o Pam PANORAMA su Amazon.it, mentre i clienti Prime possono ricevere la loro spesa in una finestra di un'ora nelle aree in cui il servizio è disponibile.