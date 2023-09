I milanesi e Airbnb: come viene usata la piattaforma per gli affitti temporanei

Milano, 1 settembre 2023 – Con lo sfumare dell’estate la città torna ad accogliere eventi di grande portata, registrando un livello di attrattività, che ancor più rispetto al periodo estivo, schizza alle stelle. Dati che interessano soprattutto i grandi operatori del settore alberghiero e più in generale del mondo Horeca. E questa è già una notizia.

Perché come ammette l’amministratore delegato di Airbnb Italia, Giacomo Trovato, nel trimestre estivo Milano è stata la città italiana a crescere di più per prenotazioni di alloggi, con addirittura un record di pernottamento a giugno, +15% rispetto al precedente record di settembre 2022.

Si entra senza soste nella stagione degli eventi di cartello già dal primo weekend di settembre, con una manifestazione che annualmente catalizza l’attenzione di sportivi, curiosi e personaggi legati al jet set. Il Gran Premio di Formula 1 a Monza riscuote successo tanto in Italia quanto all’estero, generando un business a sei zeri che coinvolge tutti i soggetti del settore terziario. "Analizzando le tendenze legate all’evento, le ricerche su Airbnb per soggiorni nel periodo della gara, dal 31 agosto al 2 settembre, effettuate nella prima metà del 2023 sono cresciute di oltre l’80% rispetto all’edizione 2021" ha spiegato l’ad. "Con il ritorno della corsa, inoltre, mi ha stupito l’afflusso dei turisti provenienti dall’India, per la prima volta sul gradino più alto del podio, crescono anche i visitatori australiani, + 120%, brasiliani, +28% e spagnoli, +20%".

Dai sondaggi realizzati da Airbnb Italia, le motivazioni alla base dell’hosting sono soprattutto di natura economica. Lo scenario inflazionistico sta spingendo gli host - "Nel 40% dei casi si tratta di locatori occasionali che mettono a disposizione casa per meno di 30 giorni all’anno", ad affittare l’appartamento in procinto dei grandi eventi, come è capitato per il Salone del Mobile.

"Lo scorso settembre, durante l’ultima edizione del Gran Premio, il reddito medio degli host di Milano è stato di oltre 1.600 euro, per un guadagno complessivo di circa 17,7 milioni. Da quello che è emerso i proprietari, spesso, non hanno una seconda casa e sono disposti a farsi ospitare da amici o parenti per quel periodo. Il profitto serve a pagare una o due rate del mutuo".