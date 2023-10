Milano, l’effetto di A2a: 1,4 miliardi di euro divalore distribuito sul territorio

Milano – A2a presenta il settimo Bilancio di sostenibilità territoriale di Milano e Renato Mazzoncini, amministrazione delegato della multiutility energetica partecipata dai Comuni di Milano e Brescia, elenca una serie di numeri che mostrano una società in costante crescita, in primis nel capoluogo lombardo, dove entro i Giochi invernali Milano-Cortina 2026 aprirà la Torre Faro in piazza Trento, la nuova sede della Spa proprio di fianco al Villaggio olimpico nello Scalo Romana (i lavori per il grattacielo partiranno entro fine anno).

Mazzoncini, affiancato dall’assessore milanese al Bilancio Emmanuel Conte durante la presentazione a Palazzo Clerici, afferma che i numeri principali del bilancio di sostenibilità A2a sono "1,4 miliardi di euro di valore distribuito sul territorio (in crescita del 32% rispetto al 2021), un miliardo di euro di contratti di imprese del territorio, 288 milioni di euro di salari e stipendi e 82 milioni di euro di dividendi. Numeri che fanno capire quale sia l’impatto di A2a sulla città e quanto Milano sia importante per la nostra società. Gli investimenti per infrastrutture per la transizione ecologica continuano a crescere, 370 milioni di euro, con un incremento dell’11% rispetto al 2021".

L’amministratore delegato di A2a cerca di rassicurare gli utenti anche sul prezzo delle bollette di luce e gas, prevede infatti che in futuro riservi "un’energia con prezzo stabile, com’era fino al 2019. Cosa possono fare i milanesi e gli italiani? Quello che hanno fatto l’anno scorso, cioè fare efficienza energetica. L’anno scorso a Milano abbiamo risparmiato il 20% dell’energia sul fronte dei consumi di riscaldamento e illuminazione elettrica. I comportamenti individuali possono riallineare la bolletta con i valori a cui eravamo abituati".

Il prossimo piano di A2a che avrà ricadute sulla vita dei milanesi riguarda le colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. A Milano e provincia per ora sono 220 (+102% rispetto al 2021), 14 milioni di chilometri di percorsi a emissioni zero (+71% rispetto al 2021), oltre 140 mila le ricariche effettuate. Mazzoncini annuncia che un piano di moltiplicazione delle colonnine in città sarà presentato a breve insieme al Comune.

Capitolo raccolta rifiuti. Su questo fronte i numeri restano positivi. "Con il suo 62% di raccolta differenziata e il 100% di rifiuti urbani avviati a recupero di materia o energia – spiega il manager – Milano continua a essere un esempio virtuoso non solo a livello nazionale ma anche europeo". Non solo. Nell’area Mind, dove una volta c’era l’Expo 2025, A2a sta sperimentando una spazzatrice elettrica a guida autonoma, che grazie a sistemi di visione evoluti basati sull’intelligenza artificiale è in grado di rilevare ostacoli e pedoni. È Trombia Technologies, un’invenzione finlandese.