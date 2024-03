Teatro di Dialogo in Buoio, in scena ‘Lo specchio di Borges’: un invito a sperimentare la storia di un libro in assenza di luce

Milano, 29 marzo 2024 – Tra teatro e musica, non occorre vedere per guardare lontano. Al Teatro di Dialogo nel Buio di Milano, presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, in via Vivaio 7, va in scena ‘Lo specchio di Borges’. Uno spettacolo che invita a sperimentare in assenza di luce la storia di un libro e della biblioteca illimitata.

“Un uomo che sogna o pensa di sognare di essere lo scrittore Borges o forse lo è stato davvero. È un uomo dagli occhi grigi e dai capelli grigi. Appare insicuro. Di tanto in tanto sonda il suolo con il bastone, entra in casa. Cerca libri. Sfoglia pagine. Parla di una biblioteca. Illimitata. E scopre che la poesia è un dono. Si muove nel buio, mettendo in scena “finzioni”, non false su biblioteche, palazzi, poeti, dollari, cavalli, cantine, bauli, dei, draghi, libri…”. E’ solo un brano tratto da alcune delle più belle pagine della letteratura.

"Immersi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto tra immagini “social” fake e fiction, abbiamo perduto l’immaginazione. E la verità. Per recuperare ascolto autentico dobbiamo chiudere gli occhi. Così ci apriremo alla luce della letteratura. Il teatro è ancora il compagno più fedele di questo viaggio. Il buio non è la notte”, ha detto il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, che sarà la voce recitante dello spettacolo. Musiche di Astor Piazzolla, alla fisarmonica Sergio Scappini.

Date e orari

Giovedì 4 aprile, alle 19

Sabato 6 aprile, alle 19.30

Domenica 7 aprile, alle 16

(presentarsi 30 minuti prima)

Biglietti

Biglietto: 20 euro – Prenotazione obbligatoria Online