Il negozio di Stranger Things a Milano: piazza Beccaria diventa Hawkins

Inaugurato venerdì 5 maggio in piazza Beccaria nel centro di Milano il più grande pop up ufficiale di Stranger Things in Europa. Il negozio che vende ogni tipo di gadget legato alla serie Netflix dal successo planetario resterà aperto fino a luglio ma non si esclude un prolungamento.

Il celebre salotto di Stranger Things

Lo store a un passo dal duomo si sviluppa su 3 piani per un totale di 800 metri quadrati dove ci si potrà immergere nel mondo dei protagonisti della serie culto di Netflix, per due piani sotto terra. Ad accogliere i visitatori al piano terra c'è l'ingresso a tema Stranger Things dove campeggia il logo dell'iconica serie, al piano -1 c'è il salotto della casa di Joyce e una photo opportunity con le biciclette che ritornano nei vari episodi. Infine al piano -2 c'è l'ambiente della Hawkins High School, lo Snow Ball '84, la pista di pattinaggio Rink-O-Mania, il Palace Arcade, il Demogorgone nel laboratorio e l'area retail, che include tra gli altri prodotti quelli dello Starcourt Mall, dello Scoops Ahoy e dell'Hellfire Club.

Il mostro demogorgone di Stranger Things

Nel pop up, che arriva a Milano dopo il successo di quelli di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago e Miami, sarà possibile acquistare molti gadget e capi di abbigliamento a tema Stranger Things. "Siamo molto felici di essere a Milano che è la capitale mondiale della moda, del design, della cultura - ha spiegato Filippo Zuffada, direttore prodotto Emea di Netflix -, abbiamo già fatto un evento in piazza Duomo che era andato benissimo e la città ci sembrava una destinazione naturale. Ci aspettiamo un grande afflusso di pubblico». Il pop up riporta in vita «gli elementi iconici della serie - ha aggiunto - proprio quelli che volevamo. Le persone potranno fare questa esperienza e condividerla sui social”

Il pop up è prodotto da Netflix con la collaborazione di Three Ten Merchandise Services e Black Sky Creative.

Indirizzo e orari d'apertura: Piazza Cesare Beccaria, lunedì-sabato ore 10-21.00 (ultimo accesso 20.30); domenica: 11-19 (ultimo accesso 18.30). Per tutte le informazioni sull'ingresso, consultare la sezione FAQ del sito strangerthingspopup.com/it/.